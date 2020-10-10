الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي

الوقت- رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الوقحة الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له فجر اليوم السبت: ان الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي.

واضاف: ان شعبنا لن يتوانى عن القيام باي عمل للدفاع عن عزته. نحن الذين نختار اسلوب الرد على جرائم الولايات المتحدة – ومنها اجراءات الحظر الجنونية وعملية الاغتيال الغادرة للقائد الشهيد سليماني العدو رقم واحد لداعش- .

يذكر ان الرئيس الاميركي وفي حوار اذاعي تحدث بعبارات سخيفة وغير لائقة ضمن تهديداته الجديدة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بما يشير الى مدى انحطاط شخصيته وعمق الغضب الذي يشعر به جراء فشل سياساته وضغوطه القصوى ضد الشعب الايراني وهزائمه المتتالية في هذا الصعيد.