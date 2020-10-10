بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ

الوقت- أعلنت وسائل اعلام، اليوم السبت، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا حيز التنفيذ في قره باغ.

وأعلنت موسكو عن توصل يريفان وباكو، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، ابتداءً من منتصف اليوم السبت، بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب المحادثات الماراثونية، إن وقف إطلاق النار "سيسمح للطرفين بمبادلة الأسرى وجثث القتلى، الذين سقطوا في المعارك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف أن الطرفين "اتفقا على بدء محادثات بشأن التوصل إلى تسوية في ناغورنو كاراباخ، بواسطة مجموعة مينسك"، في وقت أكد الطرفان "ثبات شكل عملية التفاوض".

وتأسست مجموعة مينسك عام 1992، للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، لتشجيعهما على الحل السلمي لقضية ناغورنو كاراباخ.