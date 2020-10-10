موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 22 صفر 1442

إخترنا لكم

السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل... على ماذا تشكرها "اليونيسيف" بالضبط؟

السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل... على ماذا تشكرها "اليونيسيف" بالضبط؟ الوقت- "اليونسيف" هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبالتالي هي بصورة طبيعية تدافع عن الطفولة في جميع أرجاء العالم، إلا أن "اليونسيف" هذه بدأت تستثني أطفال اليمن وتغض النظر عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من عدوان التحالف العربي على بلادهم،...

"صراع الممالك" يتحول لـ"حرب ناعمة" بين دول مجلس التعاون الخليجيّ.. ماذا بعد الحملات المضللة؟ برنامج "المسافة صفر" على شاشة الجزيرة، حول أنّ شركات ومنصات رقميّة تابعة لأبوظبي، استهدفت كلاً من قطر وتركيا بالتحريض وحملات إعلاميّة مضللة

أبو الغيط واللعب على الحبلين الوقت- منذ بداية الأزمات في العالم العربي والجميع يسأل أين هي الجامعة العربية؟، ولكون هذه الجامعة لم تقدم أي شيء للعرب مع انها تحمل اسمهم، من حصار قطر إلى الحرب السورية والأزمة اللبنانية وحرب ليبيا وحرب اليمن وأزمات العراق والسودان وأخيراً فلسطي...

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟ الوقت- تتكشف يوماً بعد آخر مشاريع العدو الصهيونيّ القذرة في المنطقة، بعد اتفاقات الخيانة والعمالة الرامية إلى تصفيّة القضيّة الفلسطينيّة، حيث فضحت صحيفة "ميكور ريشون" العبريّة، خطط حكومة العدو التي تسعى لاستغلال الفرص الاقتصاديّة والاستراتيجيّة، الناتجة عن اتفاقيتيّ التطبيع مع أبوظبي والمنامة، من بينها تحويل الأراضي التي يحتلها الكيان الغاصب في فلسطين، إلى مركز رئيس لنقل النفط الخليجيّ إلى أوروبا وأميركا الشماليّة، إضافة إلى نقل نفط كل من أذربيجان وكازخستان إلى إفريقيا وجنوب شرق آسيا...

القوات بالوكالة في حرب كاراباخ.. هل سيتكرر السيناريو السوري؟ مع تصاعد الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بشأن قضية ناغورنو كاراباخ ، تزايدت في الأيام الأخيرة إشاعات وتصريحات حول نقل الإرهابيين المتواجدين حاليًا في سوريا إلى المنطقة المتنازع عليها

أخبار

طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان

طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان

الوقت- باشرت طوافات الجيش اللبناني منذ صباح اليوم السبت عملية إطفاء النيران التي ما زالت مشتعلة منذ أكثر من 36 ساعة في أحراج خراج بلدات سفينة القيطع، جديدة القيطع وبزال وفي محلة كاف الشومر في منطقة عيون السمك. في شمال لبنان.

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق الوقت- أكد الناطق باسم كتائب حزب الله محمد محي، السبت، أن المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على التعنت أمام مطالب خروجها من العراق.

ترامب يستخدم عبارة تليق بنفسه فقط خلال تحذيره إيران! الوقت- کل يوم يمضي علینا تنكشف لنا ابعاد و زوايا جديدة عن هوية ساكن البيت الابيض دونالد ترامب وقبح لسانه ودناءة أخلاقه وقذارة أقواله.

استاذ جامعي سوري: من قام بالحرائق يدرك جيداً ما يفعل الوقت- اكد الدكتور رياض قره فلاح أستاذ علم المناخ في جامعة تشرين ان من قام بهذه الحرائق يدرك جيدا ما يفعل.

منظمة حقوقية: سلطات البحرين تمنع أغلبية سكانها من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية الوقت- لفتت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) انتباه مجلس حقوق الانسان إلى انتهاك البحرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا فيما يتعلق بحرية الدين.

وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق الوقت- اعلن المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل واين مارتو ان الجيش الامريكي اكمل انسحاب اكثر من الفي عسكري من العراق لينخفض العدد من 5200 الى اقل من 3000 عسكري متبقين في البلاد.

الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين بينهم سيدة، فيما جرى اقتحام منزل قيادي في الجبهة الشعبية.

الرئيس الإيراني: لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا الوقت- أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه شدد في محادثاته مع المسؤولين الأرمينيين والأذربيجانيين على أمن إيران مؤكدا عدم إمكانية حل أي مشكلة عبر الحرب وإراقة الدماء، قائلا، لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا.

خلال اتصال هاتفي .. ظريف ولافروف يؤكدان على الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في قره باغ الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الروسي "سرغئي لافروف"، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء، على حل قضية قره باغ باستخدام الطرق السياسية والدبلوماسية.

كاتب "إسرائيلي": "إسرائيل" تنهار أمام أعيننا والحكومة لا تعرف كيف تدير الأزمة الوقت- حذر خبراء إسرائيليون من الأزمة المتفاقمة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، وعجز حكومة الاحتلال عن التعامل معها، وسط مظاهرات متواصلة ضد بنيامين نتنياهو.

سقوط شهيدة وجريح في الحديدة بقذائف لتحالف العدوان الوقت- أفاد مراسل العالم باستشهاد امرأة واصابة مدني بجروح إثر سقوط قذائف مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان السعودي على حي الشهداء في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني الوقت- انضمت وحدتان من المنظومة الرادارية بعيدة المدى "قدير" المصنعة من قبل القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، لشبكة الدفاع الجوي الراداري في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العميد أمير حاتمي: خبراء الصناعات الدفاعية بلغوا مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي الوقت- أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن خبراء الصناعات الدفاعية بلغوا مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي.

العميد احمد علي كودرزي: الامن مستتب في الحدود تماما الوقت- اشار قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي الى ان منافذ الحدود الاربعة مع العراق مغلقة امام الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا بان الامن مستتب في الحدود بصورة كاملة.

بعد ترامب... المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا الوقت- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني إصابتها بفيروس كورونا، بعد عدة فحوصات سلبية، ودون ظهور أعراض.

اجتماع ثلاثي... الإمارات وإسرائيل وألمانيا اليوم في برلين الوقت- أفادت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أن وزير خارجة الاحتلال غابي أشكنازي يغادر اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يَعقد اجتماعا ثلاثيا، مع وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وألمانيا هايكو ماس.

الرئيس السوري يتهم تركيا باستخدام الإرهابيين في معارك قره باغ الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد، إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

ابن ترامب: السلوك الطائش والمتهور للرئيس الامريكي تسبب في حدوث انقسام داخل العائلة الوقت- اكد تقرير لمجلة فانتي فير الامريكية ، الثلاثاء، أن نزهة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مستشفى والتر ريد وتغريداته الجنونية لم تكن موضع انتقاد من قبل النقاد السياسيين فحسب بل أنها تثير مخاوف البعض في أسرة الرئيس التي انتقدت تصرفاته .

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟ الوقت- أكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن لبنان يرفض قطعاً مشاركة وزير الطاقة الصهيوني في المفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و العدو، وأن إصرار العدو على هذا الامر يعني تفجير المفاوضات قبل انطلاقها.

مادورو: ترامب يعدّ عدواً عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء الوقت- أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تمنياته بالشفاء لنظيره الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا على الرغم من عداوته لفنزويلا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روسيا تُسقط القناع الأمريكيّ.. كيف تحول مجلس الأمن إلى ساحة حرب؟

استاذ جامعي سوري: من قام بالحرائق يدرك جيداً ما يفعل

ترامب يستخدم عبارة تليق بنفسه فقط خلال تحذيره إيران!

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق

تركيا في مأزق حرج ... ماذا ستفعل بعد سقوط الحكومة الائتلافية لشمال قبرص؟

السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل... على ماذا تشكرها "اليونيسيف" بالضبط؟

33 عاماً على انطلاقتها الجهادية...نظرة على حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ومقارباتها وأعمالها البارزة

صحيفة "هآرتس": الحكومة الإسرائيلية فشلت.. ومخاطر من حرب أهلية

الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة

القادة العسكريون في السودان يضغطون باتجاه التطبيع والشعب يحاول منع الكارثة

الرئيس السوري يتهم تركيا باستخدام الإرهابيين في معارك قره باغ

الخارجية العراقية والأمريكية تبحثان العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين

احتجاجات شعبية في الجزائر والمغرب وتونس.. اصطدام قطار التطبيع الاستعماري بجدار الشعوب العربية

المرجعية الدينية العليا وبرکاتها علی العراق

تركيا في مأزق حرج ... ماذا ستفعل بعد سقوط الحكومة الائتلافية لشمال قبرص؟

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

"جدار العزل الصهيوني الذكي" هل تحوّله المقاومة الفلسطينية غبياً؟

كاتب "إسرائيلي": "إسرائيل" تنهار أمام أعيننا والحكومة لا تعرف كيف تدير الأزمة

مادورو: ترامب يعدّ عدواً عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء

كيف حوّل المطبعون القضية الفلسطينية لشماعة للكراهية؟

مصالحة فلسطينية برعاية سورية.. هل تستعيد الجماهير الفلسطينية الثقة بقيادتها؟

ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟

أبو الغيط واللعب على الحبلين

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟

إعلام إسرائيلي: بعد أشهر من التأجيل.. استئناف الاستيطان في الضفة الغربية

خلال اتصال هاتفي .. ظريف ولافروف يؤكدان على الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في قره باغ

دعوات سعودية لمقاطعة البضائع المستوردة من تركيا

الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة

ابن ترامب: السلوك الطائش والمتهور للرئيس الامريكي تسبب في حدوث انقسام داخل العائلة

اجتماع ثلاثي... الإمارات وإسرائيل وألمانيا اليوم في برلين

مادورو: ترامب يعدّ عدواً عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء

بعد إصابة ترامب وميلانيا بكورونا.. هذا ما قاله الطبيب الشخصي!

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

العميد أمير حاتمي: خبراء الصناعات الدفاعية بلغوا مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي

فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان

السبت 22 صفر 1442
 
 
 
 
 
طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- باشرت طوافات الجيش اللبناني منذ صباح اليوم السبت  عملية إطفاء النيران التي ما زالت مشتعلة منذ أكثر من 36 ساعة في أحراج خراج بلدات سفينة القيطع، جديدة القيطع وبزال وفي محلة كاف الشومر في منطقة عيون السمك. في شمال لبنان.

وأشار رئيس بلدية بزال، حاتم عثمان الى أن طوافات الجيش أسهمت مساهمة كبيرة منذ الامس الى جانب عناصر الدفاع المدني والاهالي بالسيطرة على القسم الاكبر من الحريق الذي يأمل أن يتم إخماده خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمرت يوم أمس الجمعة عمليات اخماد الحرائق في اكثر من منطقة اللبنانية و تمكن عناصر الدفاع المدني من اخماد في مناطق جنوب و شرق لبنان.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات خاصة لجهة عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي، وتنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات، عدم رمي اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزه في الغابات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حرائق لبنان الحرائق في اكثر من منطقة اللبنانية الدفاع المدني​ في لبنان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء