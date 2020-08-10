تركيا في مأزق حرج ... ماذا ستفعل بعد سقوط الحكومة الائتلافية لشمال قبرص؟

الوقت- أعلن حزب الشعب (HP) ، الشريك في الحكومة الائتلافية القبرصية التركية ، الليلة الماضية ، حل التحالف ، وبالتالي سقطت الحكومة الائتلافية لشمال قبرص.

مع تحول الحرب في ناغورنو كاراباخ إلى قضية حيوية وحياتية لقادة أنقرة، وسفر جاويش أوغلو إلى باكو لمناقشة هذه القضية، سيشكل سقوط الحكومة القبرصية التركية غير الرسمية في قبرص مشكلة جديدة لأنقرة لم تكن في حسبان القادة الاتراك.

حل يوم أمس رئيس الوزراء القبرصي التركي "ارسين تاتار" ضيفاً على رئيس الجهمهورية التركية رجب طيب أردوغان في أنقرة لتدشين مشروع نقل المياه التركية إلى قبرص التركية عبر الفيديو كونفرانس ، ووفقًا لمشروع إمداد المياه القبرصية ، والذي يبلغ طول خط أنابيبه أكثر من 80 كيلومتراً ويقع على عمق 250 متراً، سيتم نقل 75 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من تركيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان له ألقاه خلال حفل افتتاح "خطوط أنابيب نقل المياه من الأناضول إلى جمهورية شمال قبرص التركية": نحن مصممون على مواصلة جهودنا لجعل جمهورية شمال تركيا سياسيا واقتصاديا عضوا متساويا ومشرفّاً فى النظام العالمى.

وقال أيضاً فيما يتعلق بقضية الشرق الاوسط الشرقي "نعتقد أن قضية شرق البحر المتوسط ​​لها بعدين: أولا، حماية حقوق الجرف القاري التركي، وثانيا، ضمان حقوق ومصالح القبارصة الأتراك من الموارد الطبيعية حول الجزيرة".

وخلال الاجتماع، أعلن الرئيس التركي أيضًا إعادة فتح المنطقة المهجورة في قبرص في الجمهورية التركية لشمال قبرص بعد 46 عامًا.

وكانت هذه القضية أي مرعش هي التي أغضبت على ما يبدو شركاء السيد تاتار ، لأنهم توقعوا أن يؤخذ في عين الاعتبار رأي شريك الحكومة الائتلافية في قرار إعادة فتح تلك المدينة المهجورة.

حيث ألقى ينال سينين ، زعيم حزب الشعب ، باللوم على رئيس الوزراء أرسين تاتار واحتكاراته باعتبارها السبب الرئيسي لسقوط الحكومة ، وأكد أن رئيس الوزراء نفسه ، في تقريره للسياسات العامة بشأن مصير مدينة مرعش المهجورة في قبرص ، اكتفى بالتشاور مع أنقرة ولم يسعَ للحصول على آراء ونظر شريكه الرئيس، لذلك ، يجب القول إن انهيار الشراكة والتحالف يمثل مشكلة خطيرة ليس فقط للقبارصة الأتراك ، ولكن أيضاً للحكومة التركية.

سقطت حكومة إرسين تاتار في وضع خضعت فيه في السنوات القليلة الماضية لسياسات أنقرة ودعمها في جميع القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بالقطاع القبرصي التركي ، رئيس الوزراء القبرصي التركي إرسين تاتار سياسي تركي بالكامل ويعتبر الدفاع عن السياسات التركية مهمة تاريخية له ولحكومته.

وخلال جريان حرب ناغورنو كاراباخ ، دعم أرسين تتار جمهورية أذربيجان بشكل كامل وصرح علانية أنه "كما هو الحال دائماً ، نقف إلى جانب إخواننا الأذريين".

وبالطبع ، لا يتفق رئيس الوزراء والرئيس على التبعية البحتة لسياسات أنقرة ، لأن الرئيس القبرصي التركي مصطفى أكينجي قد صرح بالفعل في تصريحاته أنه ، على عكس تاتار ، فهو لا يعتبر شمال قبرص بمثابة "طفل للوطن" تابع لتركيا ، ولكنه عبارة عن أخ مستقل لها.

الاختلافات والتشابهات بين قبرص التركية وناغورنو كاراباخ

على الرغم من جميع الاختلافات الجغرافية والسياسية، إلا أن الوضع السياسي في ناغورني كاراباخ وقبرص التركية لا يختلف كثيرا.

تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسمياً بلقب "الجمهورية التركية لشمال قبرص" وحتى الآن لم تعترف أي حكومة في العالم بهذه الحكومة.

أعلنت قبرص التركية وجودها في عام 1983 ، لكنها لم تعترف بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ولم تعترف جمهورية أذربيجان بعد بقبرص التركية كدولة مستقلة خوفًا من الانتقام ، لأن الخوف الحقيقي لباكو هو أنه بمجرد اعترافها بشمال قبرص رسميا ، فإن اللوبي الأرميني على الفور سيعمل على جعل عدة دول في المنطقة تعترف رسميا بناغورنو كاراباخ ، وهذا الامر سيكون مكلفاً لباكو.

ومع ذلك ، من وجهة نظر سياسية وقانونية ، قبرص التركية لديها مشاكل أقل من ناغورنو كاراباخ ولا يوجد فيها أي احتلال ، وعلى أي حال ، تتمتع قبرص التركية ، مثل ناغورنو كاراباخ ، بهيكل سياسي غير رسمي وبحكم الواقع.

وحتى الآن ، فإن أرمينيا وحدها هي التي اعترفت بالانفصاليين في ناغورنو كاراباخ كجمهورية ، وقد رفضت الحكومات الأخرى القيام بذلك ، والوضع مماثل في قبرص ، وتركيا هي الوحيدة التي تؤمن بوجود وحدة سياسية تسمى "الجمهورية التركية لشمال قبرص".

نشهد في قره باغ ظاهرة معقدة ومعضلة تسمى عدم توافق السكان مع الأرض ، وهذا يعني أن معظم سكان ناغورنو كاراباخ هم من الأرمن وليسوا على استعداد لقبول السيادة السياسية لباكو ، ولكن من الناحية القانونية والجغرافية ، فإن الأراضي ملك لجمهورية أذربيجان ، وقد أكدت الأمم المتحدة ذلك أيضاً.

اما في قبرص ، لا يواجه السكان الأتراك في الجزء الشمالي من الجزيرة أي مشكلة في إثبات شرعيتهم ، والجزء الروماني ليس لديه مشكلة مع السكان ، وما يعارضه هو هيكل الدولتين لإدارة البلاد.

بمجرد أن أعلنت تركيا وشمال قبرص قرار إعادة فتح مدينة مرعش المهجورة ، أصبح جوزيف بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، أول مسؤول أوروبي يعارض التكتل بشدة.

أظهر بوريل أنه ، على عكس سلفه ، السيدة موغيريني ، فهو مستعد لاتخاذ موقف سريع ضد تركيا ، ويعتقد أن استخدام شاطئ مرعش عمل أحادي وخطير يعقد مشكلة قبرص.

أهمية قبرص بالنسبة لتركيا

في الاتجاه الجديد للسياسة الخارجية التركية والقضايا المتعلقة بـ "الوطن الأزرق" والاستراتيجية القائمة على اكتساب السلطة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، فإن العنصر السياسي والأمني ​​الأهم والأكثر حيوية لتركيا هو الدفاع عن شمال قبرص ومحاولة تعزيز الموقف القبرصي التركي.

وعلى الرغم من أن أنقرة فشلت حتى الآن في تحقيق أي نتيجة رائعة في هذا الاتجاه ورفض الاتحاد الأوروبي قبول هيكل الدولتين في قبرص ، إلا أن وجود عشرات الآلاف من القوات التركية في الجزء القبرصي التركي يعد مسألة استراتيجية مهمة للغاية.

تعد قبرص وتعزيز الموقف التركي في الجزيرة أمرًا مهمًا جدًا لتركيا لدرجة أن جميع أعمال مساعد أردوغان فؤاد أوقطاي تقريبًا أصبحت تعالج هذه القضية.

حيث ان فؤاد أوقطاي سافر مرارًا وتكرارًا إلى قبرص بزي العمل وزار مشروع نقل المياه العذبة التركي إلى قبرص التركية ، والآن هو يعد أهم وصي ومدير تنفيذي لمشروع إعادة فتح مدينة مرعش المهجورة ، والجميع يعرفه كممارس ورجل عمل.