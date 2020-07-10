وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق

الوقت- اعلن المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل واين مارتو ان الجيش الامريكي اكمل انسحاب اكثر من الفي عسكري من العراق لينخفض العدد من 5200 الى اقل من 3000 عسكري متبقين في البلاد.

ونقل موقع صحيفة تاسك اند بيربس الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية عن الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الامريكية قوله في التاسع من ايلول الماضي إن " من المتوقع ان أن يتم الانتهاء من تخفيض القوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية الشهر".

واضاف انه "وعلى الرغم من ان الكولونيل مارتو قد اعلن أن الجيش الأمريكي كان لديه أقل من 3000 جندي في العراق ، أصدرت متحدثة باسم البنتاغون بيانًا امس الثلاثاء يبدو أنه يشير إلى أن الانسحاب مستمر".

من جانبها قالت قائد البحرية الامريكية جيسيكا إل ماكنولتي إن "الولايات المتحدة تواصل خفض وجود قواتنا في العراق من حوالي 5200 إلى 3000 "، مضيفة "مازلنا ملتزمين بضمان الهزيمة الدائمة لداعش ودعم أمن العراق واستقراره وازدهاره على المدى الطويل، و سنواصل التشاور عن كثب مع حكومة العراق ، وكذلك مع شركائنا في التحالف وحلف شمال الأطلسي ، فيما يتعلق بعمليات توزيع القوة في المستقبل".

واوضح التقرير ان " الولايات المتحدة انسحبت من ثمان قواعد في العراق بما في ذلك معسكر التاجي ، حيث قُتل جنديان أمريكيان وأصيب ثلاثة آخرين في هجمات صاروخية منفصلة هذا العام، فيما تعمل القوات الأمريكية الآن من ثلاث قواعد في البلاد".

من جانب آخر قالت زميلة الأمن القومي في معهد أبحاث الحرب في واشنطن جينيفر كافاريلا إن " بقاء اقل من 3000 عسكري أمريكي في العراق لن تكون كافية لمساعدة الحكومة العراقية في محاربة تنظيم داعش ". بحسب زعمها ، مشيرة الى ان "إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بفشلها في العمل عن كثب مع الحكومة العراقية ، قد سمحت للوضع السياسي في العراق بالتدهور بشدة ". بحسب قولها .