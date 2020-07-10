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  الأربعاء 19 صفر 1442

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أبو الغيط واللعب على الحبلين الوقت- منذ بداية الأزمات في العالم العربي والجميع يسأل أين هي الجامعة العربية؟، ولكون هذه الجامعة لم تقدم أي شيء للعرب مع انها تحمل اسمهم، من حصار قطر إلى الحرب السورية والأزمة اللبنانية وحرب ليبيا وحرب اليمن وأزمات العراق والسودان وأخيراً فلسطي...

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أخبار

الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة

الأربعاء 19 صفر 1442
 
 
 
 
 
الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة
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الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين بينهم سيدة، فيما جرى اقتحام منزل قيادي في الجبهة الشعبية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل من بلدة بيتا جنوب نابلس الشاب قسام عناد الجاغوب، ومن بلدة قصرة جنوب نابلس اعتقل الشاب إبراهيم الشيخ والشاب وليد سلامة.

ومن بلدة قباطية بجنين، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر مؤمن أبو معلا. ومن مدينة يطا جنوب الخليل، اعتقل الشاب حسام تيسير ربعي.

واعتقل الاحتلال الشاب علي بهيج بصة من بلدة العيزرية بالقدس، إلى جانب سيدة من ضاحية السلام في بلدة عناتا شرقًا.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الجبهة الشعبية عبدالعليم دعنا بالقرب من مقر جامعة الخليل.

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القدس جيش الاحتلال الجبهة الشعبية الأسير المحرر قوات الاحتلال الإسرائيلي

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