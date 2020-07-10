الرئيس الإيراني: لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا

الوقت- أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه شدد في محادثاته مع المسؤولين الأرمينيين والأذربيجانيين على أمن إيران مؤكدا عدم إمكانية حل أي مشكلة عبر الحرب وإراقة الدماء، قائلا، لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا.

وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء، أشار الرئيس روحاني الى الخلافات حول منطقة قره باغ، قائلا، ان الأمن الإقليمي وأمن حدودنا مهمان بالنسبة لنا وقد مضى نحو 10 أيام على بدء هذه الحرب بين البلدين في قرع باغ الواقعة على حدودنا. أكدت في حديثي مع رئيس أذربيجان ومحادثاتي السابقة مع رئيس وزراء أرمينيا على مسألة الانتباه الى أمن إيران.

وأضاف، نحن نأسف للحرب ويجب أن تنتهي الحرب واستمرارها ليس في مصلحة أحد. نحن نحترم حقوق الشعب الأذربيجاني، والحرب والدماء ليست السبيل الى أي قضية، نحن مستعدون للمساعدة لحلها بطرق أخرى.

وتابع، أمننا مهم وليس من المقبول بالنسبة لنا إطلاقاً أن يسقط عدد من القذائف في أراضينا، ونطلب من الحكومتين الجارتين اللتين تربطنا بهما علاقات جيدة الانتباه الى هذه المسألة.