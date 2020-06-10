انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

الوقت- انضمت وحدتان من المنظومة الرادارية بعيدة المدى "قدير" المصنعة من قبل القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، لشبكة الدفاع الجوي الراداري في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجرت هذه المراسم صباح اليوم الثلاثاء بحضور قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي اللواء عبدالرحيم موسوي وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة.

يذكر ان المنظومة الرادارية "قدير" ازيح الستار عنها للمرة الاولى عام 2013 من قبل الحرس الثوري وتم لغاية الان نصب وتدشين 8 وحدات منها في مختلف انحاء البلاد.

وتعد المنظومة الرادارية "قدير" من طراز رادارات المصفوفة الممرحلة التي تضم عددا كبيرا من المرسلات والمستقبلات بصورة رباعية الاوجه ومن دون الدوران والحركة الميكانيكية وتغطي كل الزوايا اي 360 درجة ويبلغ مداها 1000 كم.

ومن مميزات هذا الرادار الكشف عن مختلف انواع الطائرات الخفية (الشبح) والقدرة على مواجهة الحرب الالكترونية وانخفاض الكلفة والانتاج الوطني ويتم تشغيلها من قبل 3 افراد فقط.

وبلغت الجمهورية الاسلامية الايرانية مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج الرادارات الكاشفة عن الطائرات الخفية والقدرة على مواجهة الحرب الالكترونية وتاتي في المرتبة العاشرة ضمن الدول العشرين الرئيسية في العالم في مجال انتاج الرادارات.