العميد أمير حاتمي: خبراء الصناعات الدفاعية بلغوا مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي

الوقت- أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن خبراء الصناعات الدفاعية بلغوا مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي.

وخلال مراسم افتتاح مصنع انتاج الأسلاك وكابلات الهاتف العسكرية والمدنية في مشهد، قال العميد حاتمي، ان هذا المصنع مصداق لبلوغ مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي ، مشيرا الى ان المصنع الجديد سيوفر احتياجات البلاد بمنتجات ذات جودة ممتازة في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية والجوية وصناعة الصواريخ.

واضاف، ان خبراء الصناعات الدفاعية في مؤسسة الصناعات البحرية تمكنوا من تشغيل هذا المصنع الكبير في اطار جهودهم لمواجهة الحظر الظالم الذي فرضه الاستكبار العالمي ، رغم الظروف الاقتصادية غير المتكافئة ، موضحا ان منتجات هذا المصنع وفضلا عن استخداماتها العسكرية والدفاعية ستلبي احتياجات صناعة السيارات والبتروكيماويات والاجهزة المنزلية.

وتابع، ان اعداء النظام الاسلامي كلما صعدوا من ضغوطهم على شعبنا خاصة في المجال الدفاعي ، فأن علينا ان نجد الوسائل اللازمة للحد من نتائج الحظر، مشيرا الى ان منتجات مصنع مشهد لأسلاك وكابلات التفلون تتمتع بمواصفات المنتجات الاوروبية بل تفوقها.

كما أشار إلى ان منتجات هذا المصنع ستدخل في صناعة الزوارق الطائرة والطوربيدات والسفن السريعة والفرقاطات والطائرات المسيرة والمنظومات الصاروخية والطائرات والمروحيات.