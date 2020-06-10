بعد ترامب... المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا

الوقت- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني إصابتها بفيروس كورونا، بعد عدة فحوصات سلبية، ودون ظهور أعراض.

وقالت المتحدثة، عبر تويتر: "بعد أن كانت نتيجة فحوصي سلبية بشكل ثابت منذ الخميس الماضي، أًثبتت إصابتي بكورونا، صباح الإثنين، دون أن تظهر علي أعراض".

وأضافت أن "الوحدة الطبية للبيت الأبيض لم تدرج أي صحفيين أو منتجين أو إعلاميين ضمن المخالطين القريبين منها".

وأشارت ماكيناني إلى أنها "ستخضع للعزل الصحي وستستمر في العمل عن بعد".

وأضافت: "لم يكن لدي بالتأكيد أي علم بإصابة هوب هيكس، مساعدة ترامب المقربة بفيروس كورونا، قبل عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الخميس".

وتابعت قائلة: "عملت بجد لتوفير المعلومات المطلوبة للشعب الأمريكي في ذلك الوقت".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الجمعة، إصابته مع زوجته ميلانيا بفيروس كورونا، بعد تأكيد إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

ويخضع ترامب للمراقبة في مستشفى عسكري، وقالت تقارير إن صحته تعرضت لتدهور طفيف، قبل أن يعلن أنه يشعر بتحسن.