اجتماع ثلاثي... الإمارات وإسرائيل وألمانيا اليوم في برلين

الوقت- أفادت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أن وزير خارجة الاحتلال غابي أشكنازي يغادر اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يَعقد اجتماعا ثلاثيا، مع وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وألمانيا هايكو ماس.

موقع "والاه" الإسرائيلي أفاد أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من وزير الخارجية الألماني الذي طرح الفكرة في لقاء أجراه قبل أسبوعين مع سفيري الكيان الصهيوني والإمارات.

وبحسب الموقع، فإنه إضافة إلى الاجتماع سيلتقي أشكنازي بابن زايد، وسيناقش معه تقدم الاتصالات بين الطرفين حول الملحقات المختلفة لاتفاق التطبيع بينهما.

الموقع لفت إلى أن الحديث يدور "حول اتفاقيات جانبية في مجالات الملاحة، تأشيرات الدخول، العلاقات الدبلوماسية، الاستثمارات، العلم والتكنولوجيا، المياه، الزراعة، الطاقة وغيرها".

وأشار الموقع إلى أن أشكنازي سيغادر إلى برلين بطائرة تابعة لسلاح الجو الألماني التي أُرسلت بشكل خاص لإحضاره مع الوفد الصهيوني.