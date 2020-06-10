احتجاجات شعبية في الجزائر والمغرب وتونس.. اصطدام قطار التطبيع الاستعماري بجدار الشعوب العربية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 18 صفر 1442

إخترنا لكم

أبو الغيط واللعب على الحبلين

أبو الغيط واللعب على الحبلين الوقت- منذ بداية الأزمات في العالم العربي والجميع يسأل أين هي الجامعة العربية؟، ولكون هذه الجامعة لم تقدم أي شيء للعرب مع انها تحمل اسمهم، من حصار قطر إلى الحرب السورية والأزمة اللبنانية وحرب ليبيا وحرب اليمن وأزمات العراق والسودان وأخيراً فلسطي...

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟ الوقت- تتكشف يوماً بعد آخر مشاريع العدو الصهيونيّ القذرة في المنطقة، بعد اتفاقات الخيانة والعمالة الرامية إلى تصفيّة القضيّة الفلسطينيّة، حيث فضحت صحيفة "ميكور ريشون" العبريّة، خطط حكومة العدو التي تسعى لاستغلال الفرص الاقتصاديّة والاستراتيجيّة، الناتجة عن اتفاقيتيّ التطبيع مع أبوظبي والمنامة، من بينها تحويل الأراضي التي يحتلها الكيان الغاصب في فلسطين، إلى مركز رئيس لنقل النفط الخليجيّ إلى أوروبا وأميركا الشماليّة، إضافة إلى نقل نفط كل من أذربيجان وكازخستان إلى إفريقيا وجنوب شرق آسيا...

القوات بالوكالة في حرب كاراباخ.. هل سيتكرر السيناريو السوري؟ مع تصاعد الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بشأن قضية ناغورنو كاراباخ ، تزايدت في الأيام الأخيرة إشاعات وتصريحات حول نقل الإرهابيين المتواجدين حاليًا في سوريا إلى المنطقة المتنازع عليها

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟ قبل أقل من شهر ، أعلن المدير العام لمنطقة أوراسيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية ، إسحاق كرمل كاغان ، عن افتتاح السفارة الأرمنية في تل أبيب وأعلن عن تطوير العلاقات الثنائية.

هل نجح مجلس السيادة السودانيّ في تبرير رغبته بالتحالف مع "إسرائيل" أمام شعبه؟ ليعلن نائب رئيس ما يسمى "مجلس السيادة الانتقاليّ السودانيّ "، محمد حمدان دقلو، المُلقب بـ "حميدتي"، عن رغبة بلاده بإقامة علاقات مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، في إشارة واضحة إلى رغبة المجلس الانتقاليّ بالتطبيع مع العدو

أخبار

الرئيس السوري يتهم تركيا باستخدام الإرهابيين في معارك قره باغ

الرئيس السوري يتهم تركيا باستخدام الإرهابيين في معارك قره باغ

الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد، إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

ابن ترامب: السلوك الطائش والمتهور للرئيس الامريكي تسبب في حدوث انقسام داخل العائلة الوقت- اكد تقرير لمجلة فانتي فير الامريكية ، الثلاثاء، أن نزهة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مستشفى والتر ريد وتغريداته الجنونية لم تكن موضع انتقاد من قبل النقاد السياسيين فحسب بل أنها تثير مخاوف البعض في أسرة الرئيس التي انتقدت تصرفاته .

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟ الوقت- أكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن لبنان يرفض قطعاً مشاركة وزير الطاقة الصهيوني في المفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و العدو، وأن إصرار العدو على هذا الامر يعني تفجير المفاوضات قبل انطلاقها.

مادورو: ترامب يعدّ عدواً عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء الوقت- أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تمنياته بالشفاء لنظيره الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا على الرغم من عداوته لفنزويلا.

الخارجية الألمانية تعلن شروطها لإعادة العلاقات مع سوريا الوقت- أوضح وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" موقف بلاده من إعادة العلاقات مع دمشق ومن المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا وشروطها لذلك.

طيران العدوان السعودي الاماراتي يشنّ غارات على محافظات يمنية مختلفة الوقت- شن طيران العدوان السعودي الاماراتي، أمس الاحد، 25 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وحجة والحديدة وعسير.

دعوات سعودية لمقاطعة البضائع المستوردة من تركيا الوقت- عادت الدعوات السعودية لمقاطعة البضائع المستوردة من تركيا، إثر التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، بالتزامن مع معلومات تتحدث عن عرقلة رسمية لدخول البضائع التركية للمملكة.

الخارجية الإيرانية: السعودية والكيان الاحتلال اخر من يحق لهما التطرق لملف ايران النووي الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة ان السعودية والكيان الصهيوني اخر من يحق لهما التطرق لقضية الملف النووي الايراني .

مسؤول اسرائيلي: نحن نقف أمام شرخ كبير هناك شخص يقودنا نحو الهاوية الوقت- مع زيادة تفشي فيروس كورونا لدى الاحتلال الإسرائيلي، تتصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي برئاسة "الفاسد" بنيامين نتنياهو، في مؤشر على أزمة سياسية تهدد مستقبل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

اندلاع مواجهات شديدة مع الاحتلال في سلواد والعيسوية فجر اليوم الوقت- اندلعت فجر اليوم الأحد مواجهات عنيفة في بلدة سلواد شرقي رام الله وبلدة العيسوية في القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال خلالها عدة شبان في مواجهات سلواد.

السفارة الايرانية في افغانستان: سلع إیران تستحوذ على 50% من السوق الافغانية الوقت- أكد الملحق التجاري بالسفارة الايرانية في افغانستان، أن ايران تستحوذ على نحو نصف السلع المصدرة للسوق الافغانية.

مسجدي وصالح يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الوقت- التقى السفير الايراني في بغداد ایرج مسجدي الرئيس العراقي برهم صالح للبحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ترامب: الأيام المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لقدرتي على الصمود الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأيام المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لقدرته على الصمود في مواجهة فيروس كورونا.

القادة العسكريون في السودان يضغطون باتجاه التطبيع والشعب يحاول منع الكارثة الوقت- يضغط القادة العسكريون في السودان من أجل التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، إلا أن هذه الضغوط تواجه بفتوى مجمع الفقه الإسلامي السوداني ومواقف الأحزاب السياسية والدينية الرافضة للتطبيع.

وزير الخارجية الألماني يتهرّب من الاجابة عن سؤال يخصّ ايران.. ما هو؟ الوقت- تهرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن الاجابة على ابرز ما تأخذه ايران على الاتحاد الأوروبي وخاصة الترويكا الأوروبية (فرنسا - بريطانيا - ألمانيا) بشأن تنفيذها للالتزامات التي فرضها الاتفاق النووي على الدول الموقعة عليه.

اللواء يحيى رسول: جهاز مكافحة الارهاب توصل لمعلومات مهمة عن ’داعش’ في ديالى الوقت- اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن توصل مكافحة الارهاب لمعلومات مهمة عن جماعة داعش الوهابية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ الوقت- أفادت الرئاسة الأذربيجانية اليوم السبت بأن الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون اتصل هاتفيا برئيس البلاد إلهام علييف، ودعاه للعودة إلى نظام وقف إطلاق النار والمفاوضات حول إقليم قره باغ.

الخارجية العراقية والأمريكية تبحثان العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين الوقت- بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، والقرار المبدئي للإدارة الأمريكية بإغلاق سفارتها في بغداد.

صحيفة "هآرتس": الحكومة الإسرائيلية فشلت.. ومخاطر من حرب أهلية الوقت- أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الفشل الكبير في حصار تفشي وباء كورونا في "إسرائيل"، يهز الحكومة التي يقودها المتهم بالفساد، بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس.

تنديداً بجرائم العدوان واستمرار الحصار.. وقفات احتجاجية في عدد من مديريات محافظة الحديدة الوقت- نُظمت وقفات احتجاجية في عدد من مديريات محافظة الحديدة اليمنية، تحت عنوان "تصعيد العدوان وحصاره لمدينة الدريهمي جريمة إبادة جماعية لن يسكت عنها الشعب اليمني".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مستقبل اللجنة الدستورية السورية وآفاق ايجاد الحلول

الرئيس السوري يتهم تركيا باستخدام الإرهابيين في معارك قره باغ

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

ابن ترامب: السلوك الطائش والمتهور للرئيس الامريكي تسبب في حدوث انقسام داخل العائلة

مادورو: ترامب يعدّ عدواً عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء

التطورات الميدانية الأخيرة في اليوم التاسع من حرب كاراباخ

الخارجية الألمانية تعلن شروطها لإعادة العلاقات مع سوريا

احتجاجات شعبية في الجزائر والمغرب وتونس.. اصطدام قطار التطبيع الاستعماري بجدار الشعوب العربية

طيران العدوان السعودي الاماراتي يشنّ غارات على محافظات يمنية مختلفة

السعودية تحارب تركيا اقتصادياً.. تهدئة وشيكة أم أزمة جديدة؟

التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة

بعد إصابة ترامب وميلانيا بكورونا.. هذا ما قاله الطبيب الشخصي!

داود أوغلو: تركيا خططت في عام 2014 لدعم الجيش الحر لاحتلال محافظتي الرقة وحلب

أكبر شركة صانعة للرقائق في تايوان عالقة بين واشنطن وبكين

بوادر الانتعاش تلوح خلال "الأسبوع الذهبي" في الصين

ماكرون: أنقرة ترسل مقاتلين سوريين إلى كاراباخ

بوتين وترامب وماكرون: لوقف القتال في ناغورنو كاراباخ واستئناف التفاوض فوراً

قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟

مجمع الفقه الإسلامي السوداني يصدر فتوى بعدم شرعية التطبيع

مسؤول اسرائيلي: نحن نقف أمام شرخ كبير هناك شخص يقودنا نحو الهاوية

المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح

السلطات السعودية تزعم تفكيك خلية "تلقت تدريبات في إيران"!

ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا: سنبدأ حجراً صحياً

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

إعلام إسرائيلي: أرمينيا استدعت سفيرها بعد الدعم الذي قدمته "إسرائيل" لأذربيجان

بايدن يكشف أنه دفع وزوجته 288 ألف دولار ضرائب دخل

تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟

إعلام إسرائيلي: بعد أشهر من التأجيل.. استئناف الاستيطان في الضفة الغربية

بعد إصابة ترامب وميلانيا بكورونا.. هذا ما قاله الطبيب الشخصي!

تنديداً بجرائم العدوان واستمرار الحصار.. وقفات احتجاجية في عدد من مديريات محافظة الحديدة

أمير الكويت الجديد والأزمة في قمة هرم السلطة

باكو و"تل أبيب": أسلحة واستخبارات ودبلوماسية

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران

الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية

لماذا لا يريد جعجع ألا يرد "حزب الله" على الاعتداءات الاسرائيلية؟

الأمم المتحدة تصادق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

محلل امريكي: العلاقات الاماراتية الاسرائيلية لن تدوم، كما توقع المرشد الخامنئي

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

الخارجية الإيرانية: نتنياهو يواصل استخدام المنصات الدولية لإطلاق الكذب

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

"ترامب" يشعل النار مجدداً في أمريكا.. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن انتقال السلطة في الولايات المتحدة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

احتجاجات شعبية في الجزائر والمغرب وتونس.. اصطدام قطار التطبيع الاستعماري بجدار الشعوب العربية

الثلاثاء 18 صفر 1442
 
 
 
 
 
احتجاجات شعبية في الجزائر والمغرب وتونس.. اصطدام قطار التطبيع الاستعماري بجدار الشعوب العربية

مواضيع ذات صلة

موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع.. الجزائر تقف بقوة أمام غضب "إسرائيل"؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بينما تحدث العديد من المسؤولين الأمريكيين والصهيونيين مرارًا وتكرارًا عن وقوف عدد من الدول العربية منتظره لدورها خلف أبواب التطبيع منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات مع الكيان الصهيوني، إلا أنه مع مرور الوقت يتبين أن تلك الدول ليس لديها رغبة من هذا القبيل، بل إن تلك الدول أيضًا تحاول تجنب الخضوع لضغوط واشنطن للتطبيع مع الصهاينة وعدم إثارة غضب الأمريكيين. الجدير بالذكر أن الضغوط التي مارستها إدارة "ترامب" على الإمارات والبحرين والسودان وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية للكشف عن علاقاتها التي كانت تتنامى وراء الكواليس مع الصهاينة، كانت من أجل استخدامها بمثابة إنجاز لـ"ترامب" لضمان فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي غضون ذلك، وعلى الرغم من أن "ترامب" و"نتنياهو"، إلى جانب بعض الدول العربية الأفريقية، كان لديهم آمال كبيرة بتطبيع العلاقات مع "تل أبيب" في القريب العاجل، إلا أن الحكومات العربية الثلاث المهمة في القارة، وهي الجزائر والمغرب وتونس، حولت آمال القادة الأمريكيين والكيان الصهيوني إلى سراب.

ظروف المغرب الخاصة مقابل التطبيع

كان المغرب من بين الخيارات لمتابعة الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ففي 15 سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أنه بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، يتطلع "ترامب" وإدارته إلى أن تنضم المغرب، التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم العربي إلى قطار التطبيع. ولقد تنامى هذا الحلم مع الاقتراح بالقيام برحلات جوية مباشرة بين إسرائيل وهذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف" الإسرائيلية أنه في مقابل تطبيع العلاقات المغربية مع إسرائيل، وعد "بنيامين نتنياهو" بأن الولايات المتحدة ستعترف بالسيادة المغربية على المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية.

ويبدو أن الصمت الرسمي المغربي إزاء تطبيع الإمارات مع إسرائيل، لم ولن يستطيع الصمود إزاء موجات من الضغط الشعبي الرافض لخطوة التطبيع، تلك الموجات المتلاحقة كسرت حاجز الصمت الرسمي، فخرجت تصريحات لرئيس الحكومة المغربية، "سعد الدين العثماني"، أعلن فيها رفض بلاده لكل "عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني". تصريحات "العثماني"، جاءت خلال مشاركته في نشاط لحزب "العدالة والتنمية"، وقال فيها أيضا إن "الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني هي خطوط حمراء بالنسبة للمغرب". وتابع: "موقف المغرب باستمرار ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى". وشدد على أن "كل التنازلات التي تتم في هذا المجال هي مرفوضة من طرف المغرب".

إن هذه التصريحات لم تشف غليل الجمعيات والهيآت غير الحكومية، التي لم تكتف بزيارة العثماني بعقر داره لتهنئه على التصريح، بل أصدرت عريضة حملت مئات التوقيعات ترفض الزيارة المرتقبة لجاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمغرب. ورغم قوة التصريحات إلا أن البعض لا يعتبرها موقف رسمي، لا سيما أن "العثماني" نفسه قال إنها تعبر عن رؤيته الشخصية، لكن ذهب آخرون في الوقت نفسه إلى أن الرجل هو رئيس الحكومة المغربية وأن "السهم قد خرج من القوس".

وعلى صعيد متصل، تظاهر العشرات من النشطاء المغاربة، قبل عدة أيام، أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد التطبيع مع إسرائيل، وعبروا عن رفضهم وإدانتهم لاتفاقي الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني. وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات منددة من قبيل "لا احتلال لا تطبيع فلسطين ماشي للبيع"، و"الشعوب قمعتوها فلسطين بعتوها"، حيث تميزت الوقفة التي امتدت إلى قرابة الساعة بمشاركة شخصيات حقوقية وسياسية ودعوية، ومن مختلف المشارب والحساسيات. وجاءت هذه الوقفة في إطار تصدي الشعب المغربي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، عبر التطبيع والاختراق الصهيوني لبنية القرار السياسي العربي، والأنسجة الاجتماعية لشعوب الأمة. وأكد المشاركون في الوقفة أن، القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب المغربي هي قضية وطنية على الدوام. معتبرين في الوقت نفسه أن، الوقفة تأتي كذلك تفاعلاً مع البيان الأول للقيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية.

 تضامن تونس مع فلسطين

تونس، مثل المغرب، كانت مخيبة للآمال للصهاينة، حيث صرح الرئيس التونسي "قيس سعيد" صراحة أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل. وعبّر أيضاً عن تضامنه مع الفلسطينيين، وأشار إلى أن بلاده "لن تقبل أبدا مبادلة فلسطين كسلعة"، وأضاف "مازلنا في حالة حرب مع إسرائيل". كما صرح "سعيد" مؤخرًا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يجب أن يعتبر "خيانة كبرى". وتجدر الإشارة إلى أن السيد "سعيد" استنكر مرارًا ما يسميه "ثقافة الهزيمة" في العالم العربي، ولطالما أدلى بتصريحات قاسية ضد الكيان الصهيوني.

كما أدانت أحزاب سياسية ومنظمات تونسية، السبت الماضي، تطبيع البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من تجاهل القضية الفلسطينية ومشاعر الشعب الفلسطيني. وحول هذا السياق، قال النائب عن حركة الشعب في البرلمان التونسي "خالد الكريشي": "ندين بأشد عبارات التنديد اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني، ونعتبره ضربا للحق الفلسطيني الأصيل". وأضاف "الكريشي"، أن "الاتفاق خطوة في الاتجاه الخاطئ، وللأسف ستكون لها خطوات أخرى في نفس الاتجاه مثلما سبقتها خطوات تطبيعية سابقة".

ومن جهتها، قالت النائب عن التيّار الديمقراطي "منيرة العيّاري": "ندعم القضية الفلسطينية بصفة مطلقة ومن دون شروط، ولا نساند التطبيع". ومن جانبه، أدان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "جمال مسلم"، "قرار البحرين بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل". وحذر "من انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية جراء هذا التطبيع"، مطالبا حكومة بلاده "بتوضيح موقفها من قرار التطبيع".

كما طالب نشطاء تونسيون، سلطات بلادهم، بتخصيص "يوم وطني لمناهضة الصهيونية"، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين. وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمها عشرات التونسيين قبل عدة أيام، في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، للتنديد بتطبيع العلاقات بين البحرين والإمارات مع الكيان الصهيوني. ورفع المشاركون في الوقفة، العلم الفلسطيني، كما رددوا شعارات عديدة، بينها: "مقاومة مقاومة.. لا صلح لا مساومة"، الشعب يريد تجريم التطبيع"، "السيادة الوطنية هي جوهر القضية".

التطبيع والثورة الجزائرية

في الجزائر، نظرًا لتاريخ ثورة البلاد المناهضة للاستعمار ضد الفرنسيين، ينظر الشعب الجزائري إلى فلسطين على أنها قضية أخلاقية ومعادية للاستعمار. ولطالما كان الشعب الفلسطيني والمقاتلون الفلسطينيون ينظرون إلى الحركة الثورية الجزائرية التاريخية على أنها نموذج لحركة التحرير الفلسطينية، وكان "ياسر عرفات" في الجزائر عام 1988 وهو الذي أعلن عن إقامة دولة فلسطينية. ولا ينبغي أن نتجاهل دور التضامن الفعّال وجمع الأموال لدعم الثورة الجزائرية (1954-1962) كعامل في إحساس الجزائريين بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة مؤامرة التطبيع. ولقد دعت السلطات الجزائرية إلى اعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة منذ الخطاب الشهير الذي ألقاه الرئيس الراحل "هافاري بومدين" أمام الأمم المتحدة عام 1974، والذي قال فيه: "نحن مع فلسطين سواء قمعناها أو دافعنا عنها".

وفي ضوء هذه العملية التطبيعية، انتقد الرئيس "عبد المجيد تبون" مؤخراً بشدة الاتفاق بين إسرائيل والبحرين والإمارات، مؤكدا أن الجزائر لن تنضم إلى أي معاهدة تطبيع مع إسرائيل. وقال "تبون" في خطاب عبر الفيديو أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "القضية الفلسطينية مقدسة لنا وهي بمثابة أم كل القضايا ولن يتم حلها إلا إذا أُقيمت دولة فلسطينية في العاصمة القدس بحدود 1967". وتظهر هذه المواقف أنه على الرغم من وجود فجوة في كبيرة بين إرادة الحكومات والشعوب في أنحاء العالم العربي بشأن التطبيع والقضية الفلسطينية، لا يمكن لحكومات المغرب والجزائر وتونس ببساطة تجاهل العاطفة الثورية التي تمتلكها مجتمعاتها للدفاع عن القضية الفلسطينية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تنديد سخط عربي تطبيع علاقات الرباط تونس ضغوط خارجية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء