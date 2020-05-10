التطورات الميدانية الأخيرة في اليوم التاسع من حرب كاراباخ

الوقت-أطلق جيش جمهورية أذربيجان في 27 سبتمبر ، وبدعم من تركيا ، عملية لاستعادة منطقة ناغورنو كاراباخ المتمتعة بالحكم الذاتي ، والتي انفصلت عن البلاد في التسعينيات. وعلى الرغم من مرور تسعة أيام على بداية النزاع ورغم التفوق النسبي للجيش الأذربيجاني ، إلا أن البلاد تمكنت من الاستيلاء على عدد قليل فقط من القرى في المناطق المتنازع عليها من الجانبين ولم يتم تحقيق تقدم بري جاد ونصر مؤكد لأي من الجانبين حتى الآن.

التفوق الأذربيجاني الجوي والدفاع الأرضي الناجح للقوات الأرمينية

لعبت التكنولوجيا ومعدات ووسائل الحرب الحديثة دوراً حاسماً في تحديد مصير هذه الحرب، وهو ما لوحظ في الأسبوع الأول من القتال في منطقة ناغورنو كاراباخ بين جيشي البلدين.

وبينما استخدم الجانبان قوات متوازنة تقريبًا ضد بعضهما البعض خلال اشتباكات متفرقة في السنوات الماضية وألحقا أضرارًا متساوية بالخصم ، فإن وصول طائرات تركية هجومية من طراز بيرقدار تي بي 2 وطائرات انتحارية صهيونية مثل "هاروب وأوربيتر" فرض ضغوطاً شديدة على القوات المدرعة والدفاعية والمدفعية للجيش الأرمني التي تدخل من المجال الجوي الى منطقة المعركة.

في الأيام الأولى من الحرب، قامت طائرات بيرقدار دون طيار التابعة للجيش التركي بقمع الدفاع الجوي قصير المدى للجيش الأرميني في خط الدفاع الأول، باستخدام قنابل جوية موجهة من سلسلة MAM ، في ظل الظروف التي تشهد منظومات التشويش الأرمينية ، مثل نظام كورال ، خلل إلكتروني شديد. خلال هذه الفترة من الهجوم ، تم تدمير حوالي 9 أنظمة دفاع SA_8 و 3 أنظمة دفاع SA_13 للجيش الأرميني.

بعد ذلك ، بدأت الطائرات القتالية التركية دون طيار والطائرات الانتحارية التي استخدمها جيش جمهورية أذربيجان ، في مطاردة المركبات المدرعة والمدفعية للجيش الأرميني من أجل تسهيل التقدم البري في المنطقة ، بعد اطمئنانهم من أمن سماء ساحة المعركة. وحتى الآن، يمكن الاستشهاد بالقائمة التالية بناءً على مجموعة من الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال مقاطع فيديو، تدل على تدمير المعدات العسكرية للجيش الأرميني ، والتي كان ما يقرب من 90 ٪ من هذه المعدات قد دُمرت عن طريق طائرات بدون طيار قتالية:

-37 دبابة رئيسية من طراز T72 من طرازات مختلفة.

-5 ناقلات جند مصفحة من طراز MT_LB و 11 ناقلة جند مصفحة من طراز BMP1 و BMP2

-٣٦ شاحنة نقل عسكرية متنوعة

-21 قطعة مدفعية بما في ذلك 5 مدافع هاوتزر للجر D30 وآلة D20 و 2 مدفع ذاتي الدفع بما في ذلك مدفع Gvozdika 122 ملم و 1 مدفع Akatsiya عيار 155 ملم وأخيراً 13 قاذفة صواريخ مدفعية طراز BM21 C. وتسعة وحدات من نظام الدفاع SA-8 و 3 وحدات من SA_13 جنبًا إلى جنب مع وحدة واحدة من نظام التداخل المضاد للطائرات من طراز Repellent 1 التابع للجيش الروسي.

من ناحية أخرى ، تمكن الجيش الأرميني من إلحاق أضرار جسيمة على الأرض بالقوات المدرعة والمدفعية التابعة للعدو باستخدام الصواريخ المضادة للدروع والصواريخ الموجهة مثل كورنيت وكونكورس وهجمات مدفعية للجيش الأذربيجاني. وتُقدر الأضرار التي لحقت بمعدات جيش جمهورية أذربيجان ، حتى اللحظة ، في الغزو الذي استمر أسبوعًا لمنطقة ناغورنو كاراباخ على النحو التالي:

-19 دبابة رئيسية في ساحة المعركة ، بما في ذلك 17 T72s و 2 T90s

-13 ناقلة جنود مصفحة ، بما في ذلك مركبة هندسة قتالية طراز IMR2 ، وناقلتا جنود طراز BTR82 ، وثلاث مركبات BMP1 و 8 BMP2

-5 طائرات من طراز مروحية أنتونوف 2 ، وطائرتان انتحاريتان من طراز "هاروب" و 8 طائرات بدون طيار من طراز غير معروف.

كما تم تجهيز القوات الجوية لكلا البلدين بعدد من المقاتلات المأهولة ، لكن حتى الآن لم يتم استخدام هذه المقاتلات في ساحة المعركة. وعلى وجه الخصوص ، تلقى الجيش الأرمني مؤخرًا أربع طائرات مقاتلة حديثة من طراز Sukhoi 30 من روسيا ، ولكن ربما بسبب مخاوف إسقاطها من قبل أنظمة الدفاع الأذربيجانية S-300 أو الطائرات المقاتلة التركية F-16 وعواقب أسر الطيارين، لم تحلق هذه المقاتلات حتى الآن والتي كان بإمكانها أن تكون حاجزًا قويًا ضد الطائرات التركية بدون طيار.

الوضع الميداني والتقدم الذي أحرزه جيش جمهورية أذربيجان

على الرغم من أن الجيش الأرميني عانى من ضغوط شديدة وخسائر في المعدات الثقيلة وخسائر بشرية من قبل طائرات مقاتلة دون طيار ، إلا أن قواته البرية تمكنت حتى الآن من صد الهجمات البرية للجيش الأذربيجاني والقوات التكفيرية المدعومة من تركيا.

وحتى الآن ، وفقًا لأدلة فيديو موثوقة ، تم الاستيلاء على قريتين فقط ، وهما تاليش وسوغوشون ، في المناطق المفقودة في التسعينيات. وأدت المواجهة العقيمة التي تشهدها ساحة المعركة والتهديدات الكلامية لمسؤولي الجانبين في الأيام القليلة الماضية إلى شن أولى الهجمات الرسمية على المناطق الحضرية والسكان المدنيين من الجانبين باستخدام الأسلحة المحظورة.

واستخدم جيش جمهورية أذربيجان ، يوم أمس ، صاروخا باليستيا تكتيكيا إسرائيليا من طراز لورا ضد المناطق الحضرية في ناغورنو كاراباخ ، بحسب فيديو نشرته وسائل إعلام أرمينية. كما أطلقت القوات الأرمينية صباح اليوم قذائف مدفعية على مدينة كنجه بصواريخ تحتوي على ذخائر عنقودية ، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. كما تم إطلاق ما لا يقل عن صاروخين باليستيين من نوع توشكا على مدينة بلقان بأذربيجان دون وقوع إصابات.

وردا على ذلك ، أطلق جيش جمهورية أذربيجان صواريخ LAR160 وذخائر عنقودية على مدينة ستيباناكيرت بأرمينيا. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقوانين الصادرة في الاتفاقيات الدولية ، يُحظر استخدام الذخائر العنقودية والذخيرة الفوسفورية أو الحارقة ضد المناطق الحضرية والسكان المدنيين ويعتبر جريمة حرب.

مع استمرار المواجهات العقيمة في ساحة المعركة وعدم التوصل الى نتيجة في محادثات السلام بين الجانبين ، ستتكثف الضربات الجوية والصواريخ ضد المناطق المدنية بل ستمتد إلى عاصمتي البلدين ، باكو ويريفان.