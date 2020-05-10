مادورو: ترامب يعدّ عدواً عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء

الوقت- أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تمنياته بالشفاء لنظيره الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا على الرغم من عداوته لفنزويلا.

وقال مادورو، في خطاب خلال اجتماع صحي بث على تويتر يوم الأحد، لا نريد أن يعاني أحد من أي مرض.. ونعرب عن تضامننا الإنساني مع الرئيس الأمريكي الذي يعد عدو عديم الرحمة لفنزويلا، لكننا نتمنى له الشفاء.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه يأمل في أن تجعل الإصابة بفيروس كورونا ترامب أكثر حكمة وإنسانية.

وأعلن ترامب، الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة، بينما أكد الرئيس نفسه أن حالته لم تكن جيدة جدا عند وصوله إلى مركز وولتر ريد للعلاج، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني.