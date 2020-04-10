القوات بالوكالة في حرب كاراباخ.. هل سيتكرر السيناريو السوري؟

الوقت-مع تصاعد الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بشأن قضية ناغورنو كاراباخ ، تزايدت في الأيام الأخيرة إشاعات وتصريحات حول نقل الإرهابيين الموجودين حاليًا في سوريا إلى المنطقة المتنازع عليها. واشتبك كل من أذربيجان وأرمينيا على منطقة ناغورنو كاراباخ منذ أوائل التسعينيات. وبدأت آخر الاشتباكات المسلحة في تموز الماضي وأبلغ الجانبان عن سقوط ضحايا.

خضعت منطقة ناغورنو كاراباخ (كاراباخ الجبلية) في جنوب شرق جمهورية أذربيجان ، لسيطرة القوات الأرمينية في عام 1994 ، ومنذ ذلك الحين أعلنت الاستقلال من جانب واحد تحت اسم جمهورية ناغورنو كاراباخ. ومع ذلك ، لا توجد دولة في العالم ، ولا حتى أرمينيا ، تعترف بهذه الجمهورية المعلنة من جانب واحد ، وتواصل الأمم المتحدة الاعتراف بها كجزء من أراضي جمهورية أذربيجان.

ومع ذلك ، وبدعم صريح من مختلف المسؤولين الأتراك لأذربيجان وحرصهم على استمرار الحرب حتى استعادة هذه المنطقة على يد جيش باكو ، اشتدت قضية نقل أنقرة للإرهابيين من سوريا لمساعدة الجيش الأذربيجاني.

أدلة وتقارير إعلامية عن الإجراءات التركية

كان السفير الأرميني في روسيا قد أثار هذه القضية يوم الاثنين الماضي. وزعم السفير أن تركيا أرسلت حوالي 4000 مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان. واستمرت بعد ذلك تقارير وسائل الإعلام الدولية حول العثور على أدلة على هذه الحادثة. ونقلت رويترز عن مصدرين من المعارضة السورية قولهما إن تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى ناغورنو كاراباخ لدعم أذربيجان.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 300 مقاتل سوري تمركزوا في أذربيجان ، الحليف القديم لتركيا. وقال رامي عبد الرحمن ، رئيس هيئة مراقبة المعارضة السورية ، لـ VOA ، الثلاثاء ، إن المقاتلين السوريين جاؤوا من تنظيمين مسلحين يعرفان باسم فرقة السلطان مراد ولواء سليمان شاه. هذين التنظيمين المسلحين المدعومين من قبل أنقرة، يلعبان دوراً مهماً في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا.

وأكد المركز أن هذه العناصر من الجماعات المسلحة السورية دخلت تركيا قبل أيام قليلة من منطقة عفرين شمال غرب حلب ، وذكر أن عناصر من تنظيم أخر مستعدون أيضا للذهاب إلى أذربيجان ، في ظل إصرار تركيا على تحويل المقاتلين السوريين التابعين لها إلى مرتزقة لها. كما أعلن المركز ، يوم أمس ، مقتل ما لا يقل عن 18 من عناصر التنظيم المسلح في ناغورنو كاراباخ ، ليرتفع العدد الإجمالي للمسلحين السوريين الذين تم نقلهم إلى 850 عنصراً.

أفادت وكالة فرانس برس أيضًا أن عددًا من المسلحين السوريين المدعومين من تركيا قتلوا في صراع ناغورنو كاراباخ ، وفقًا لتقرير صادر عن ستيباناكيرت "عاصمة جمهورية ناغورنو كاراباخ المعلنة من جانب واحد". إضافة إلى ذلك ، نشرت وسائل الإعلام على الإنترنت في شمال سوريا صوراً لمقاتلين سوريين قتلوا في ناغورنو كاراباخ. وتتهم أرمينيا تركيا بالتدخل العسكري في أزمة ناغورنو كاراباخ. ومع ذلك ، فإن الحكومتين التركية والأذربيجانية تنفي مثل هذا الادعاء.

في تقرير آخر، قال زياد الحاج عبيد ، قائد جماعة الجيش الوطني السوري الإرهابية المدعومة من تركيا ، لقناة رووداو التلفزيونية الكردية في كردستان العراق ، يوم الاثنين ، إن هناك سببين لانضمام المتمردين السوريين في الحرب في أذربيجان. وقال عبيد "من الواضح أن البعض ذهب إلى أذربيجان بدافع الإغراءات المالية ، لكن البعض الآخر اتخذ القرار من منطلق الإحساس بالواجب تجاه حلفائهم الأتراك".

تحذيرات سياسية من مسؤولين أجانب لتركيا

مع تزايد التغطية الإعلامية والصور الخاصة بنقل هذه القوات على وسائل التواصل الاجتماعي ، بدأ المسؤولون السياسيون في بعض الدول المهتمة بنزاع ناغورنو كاراباخ أيضًا بالتعليق على الإجراء التركي المحتمل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي توترت علاقاته مع أنقرة في الأشهر الأخيرة بسبب قضية البحر المتوسط ​​، في إفادة بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي ، إن وكالة المخابرات في بلاده لديها أدلة حول نقل 300 مسلح من سوريا إلى أذربيجان. كما أصدر قصر الإليزيه بيانا قال فيه إنهم يتعاونون مع روسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي وقت سابق ، زعمت وزارة الخارجية الروسية أن مقاتلين من جماعات مسلحة غير شرعية متمركزة في سوريا وليبيا أرسلتهم بعض الدول إلى منطقة ناغورنو كاراباخ في الأيام الأخيرة. وعلى هذا الأساس ، دعت موسكو الدول المعنية إلى منع استخدام "الإرهابيين والمرتزقة الأجانب" في نزاع ناغورنو كاراباخ.

وفي هذا الصدد ، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، يوم أمس (4 أكتوبر) ، من إرسال مقاتلين سوريين للقتال إلى جانب قوات جمهورية أذربيجان في تركيا. وشدد بومبيو على أن تحرك تركيا بإرسال مقاتلين سوريين إلى منطقة ناغورنو كاراباخ من شأنه أن يزعزع أمن واستقرار المنطقة. لكن المسؤولين الأذربيجانيين والأتراك نفوا بشدة هذه المزاعم والتقارير ، التي تهدف إلى شن حرب إعلامية بين أرمينيا وغيرها من الأطراف الدولية الداعمة ليريفان.

وفي هذا الصدد ، قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مقابلة مع الصحفيين واصفًا هذه الأخبار بالمزيفة: "لا يوجد مقاتلون من سوريا في هذه المعارك ، ولا توجد حتى وثيقة واحدة في هذا الصدد ، هذه الأخبار الكاذبة تقدمها أرمينيا، وهي تنتشر عبر مواقع مختلفة ووسائل إعلام مختلفة وهي مزيفة برمتها ". وفي الأسبوع الماضي ، نشر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ، عمر جيليك ، تغريدة له على موقع تويتر قال فيها أن هذه المزاعم كاذبة واستفزاز لتركيا.

ناغورنو كاراباخ على وشك أن تصبح سوريا

من المثير للاهتمام ملاحظة أن السلطات الأذربيجانية تتهم أرمينيا بشكل متبادل باستخدام عناصر أجنبية في الحرب. وقال مكتب الرئاسة الأذربيجانية في بيان يوم أمس إن "الرئيس إلهام علييف أكد في مؤتمر صحفي أن يريفان ستستخدم القوات التي جلبتها من الشرق الأوسط في حرب ناغورنو كاراباخ. هذه القوات المسلحة ليست أرمنية فقط ، بل من أعراق أخرى أيضًا. لدينا معلومات موثوقة في هذا الصدد ويجب التحقيق في هذه المسألة دوليا".

هذا الاتهام المتبادل ، يأتي في ظل الظروف التي تشهد تدخل ونفوذ العديد من الدول في تطورات ناغورنو كاراباخ ، وتجربة استخدام الجماعات التي تعمل بالوكالة في سوريا وليبيا واليمن ، تسببت في مآسٍ كبيرة وزعزعت الاستقرار الإقليمي وخلقت الأزمات المعقدة. ومن المتوقع أن يزداد نطاق أزمة ناغورنو كاراباخ بوجود مجموعات إرهابية بالوكالة.