السفارة الايرانية في افغانستان: سلع إیران تستحوذ على 50% من السوق الافغانية

الوقت- أكد الملحق التجاري بالسفارة الايرانية في افغانستان، أن ايران تستحوذ على نحو نصف السلع المصدرة للسوق الافغانية.

وأوضح "محمد مهدي جوانمرد قصاب" في تصريح لـ "فارس"، أن الصادرات الايرانية لهذا البلد تتراوح بين 3 الى 4 مليارات دولار سنويا بالوقت الراهن، من اجمالي واردات افغانستان البالغة نحو 7 مليارات دولار.

من جهة ثانية أعلن عن إقامة معرض ايراني تخصصي للخدمات التقنية والهندسية في مجال الكهرباء والماء والطاقة والاتصالات في افغانستان بعد 18 يوميا ، ولذلك سيتم ايفاد وفد تجاری کبیر للمشاركة بهذه الفعالیات.