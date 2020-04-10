السفارة الايرانية في افغانستان: سلع إیران تستحوذ على 50% من السوق الافغانية

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  الأحد 16 صفر 1442

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خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟ قبل أقل من شهر ، أعلن المدير العام لمنطقة أوراسيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية ، إسحاق كرمل كاغان ، عن افتتاح السفارة الأرمنية في تل أبيب وأعلن عن تطوير العلاقات الثنائية.

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أمير الكويت الجديد والأزمة في قمة هرم السلطة الوقت- مع وفاة الشيخ صباح آل أحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل عن عمر يناهز ال91 عاماً، أدى الشيخ نواف أخيه غير الشقيق وولي العهد البالغ من العمر 83 عاماً اليمين الدستوري مباشرة يوم الأربعاء في البرلمان الكويتي ليكون الأمير السادس عشر للكويت (الأمير الخامس منذ استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961) ، ومن يتولى زمام الأمور في إحدى أغنى دول العالم، ويعدّ هذا الحدث مهم للغاية في الوقت الحاضر بسبب الآثار والتداعيات التي يمكن أن يخلّفها على الصعيدين الداخلي والإقليمي

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أخبار

اندلاع مواجهات شديدة مع الاحتلال في سلواد والعيسوية فجر اليوم

اندلاع مواجهات شديدة مع الاحتلال في سلواد والعيسوية فجر اليوم

الوقت- اندلعت فجر اليوم الأحد مواجهات عنيفة في بلدة سلواد شرقي رام الله وبلدة العيسوية في القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال خلالها عدة شبان في مواجهات سلواد.

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ترامب: الأيام المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لقدرتي على الصمود الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأيام المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لقدرته على الصمود في مواجهة فيروس كورونا.

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فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ الوقت- أفادت الرئاسة الأذربيجانية اليوم السبت بأن الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون اتصل هاتفيا برئيس البلاد إلهام علييف، ودعاه للعودة إلى نظام وقف إطلاق النار والمفاوضات حول إقليم قره باغ.

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صحيفة "هآرتس": الحكومة الإسرائيلية فشلت.. ومخاطر من حرب أهلية الوقت- أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الفشل الكبير في حصار تفشي وباء كورونا في "إسرائيل"، يهز الحكومة التي يقودها المتهم بالفساد، بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس.

تنديداً بجرائم العدوان واستمرار الحصار.. وقفات احتجاجية في عدد من مديريات محافظة الحديدة الوقت- نُظمت وقفات احتجاجية في عدد من مديريات محافظة الحديدة اليمنية، تحت عنوان "تصعيد العدوان وحصاره لمدينة الدريهمي جريمة إبادة جماعية لن يسكت عنها الشعب اليمني".

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أخبار

السفارة الايرانية في افغانستان: سلع إیران تستحوذ على 50% من السوق الافغانية

الأحد 16 صفر 1442
 
 
 
 
 
السفارة الايرانية في افغانستان: سلع إیران تستحوذ على 50% من السوق الافغانية
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الوقت- أكد الملحق التجاري بالسفارة الايرانية في افغانستان، أن ايران تستحوذ على نحو نصف السلع المصدرة للسوق الافغانية.

وأوضح "محمد مهدي جوانمرد قصاب" في تصريح لـ "فارس"، أن الصادرات الايرانية لهذا البلد تتراوح بين 3 الى 4 مليارات دولار سنويا بالوقت الراهن، من اجمالي واردات افغانستان البالغة نحو 7 مليارات دولار.

من جهة ثانية أعلن عن إقامة معرض ايراني تخصصي للخدمات التقنية والهندسية في مجال الكهرباء والماء والطاقة والاتصالات في افغانستان بعد 18 يوميا ، ولذلك سيتم ايفاد وفد تجاری کبیر للمشاركة بهذه الفعالیات.

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السوق الافغانية الملحق التجاري السلع الایرانیة جوانمرد قصاب

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