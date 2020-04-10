ترامب: الأيام المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لقدرتي على الصمود

الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأيام المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لقدرته على الصمود في مواجهة فيروس كورونا.

وفي فيديو جديد ظهر فيه متعبا، اكد ترامب أنه كان يشعر بالإعياء حين وصوله للمستشفى، لكنه يشعر بتحسن حاليا. وأعلن طبيب البيت الأبيض أن الرئيس لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

هذا وقد تضاربت الانباء حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس الامريكي دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا. فقد نسبت وكالةُ رويترز الى مصدرٍ اميركيٍ مُطلعٍ على وضعِه الصحي، قولَه إنّ ترامب لا يَسيرُ حتى الآنَ على طريقٍ واضحٍ للتعافي من إصابتهِ بالفيروس .

وأضاف المصدرُ الذي طلبَ عدمَ كشفِ هويته أنّ بعضَ المؤشراتِ الحيوية لترامب خلالَ الساعاتِ الأربعِ والعشرين الماضية كانت مقلقةً للغايةِ، معتبراً أنّ الساعاتِ الثمانيَ والأربعين القادمة ستكون حاسمةً فيما يتصلُ بعلاجِه.

هذه الأنباء سارع ترامب الى نفيها بشكل غير مباشر عبر فيديو جديد له لكنه قال ان الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً.

الانباء هذه تناقضت مع التقييم الذي اعلنه كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز من ان ترامب يبلي بلاء حسناً وإن الأطباء سعداء جدًا بمؤشراته الحيوية، وكذلك مع ما اعلنه الفريقُ الطبيُ لترامب.

وفيما حاول ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي طمأنة الامريكيين الى وضع ترامب وانه تحدث معه هاتفيا وهو بخير، بقيت الاشارات التي تحدث عنها الفريق الطبي موضع شكوك فرغم تكرار الفريق الحديث عن وضع صحي جيد للرئيس، فان احد اعضائه شون كونلي قال انه كان يعاني من سعال واحتقان خفيف وإرهاق، لكن الأعراض "تتقلص وتتحسن دون ان يشير ما يمكن ان يكون عليه الوضع لاحقا، باعتبار ان الفيروس لم يبلغ ذروته في جسد ترامب بعد ولا يزال اوليا.

واضاف كونلي ان الرئيس يتنفس بدون دعم الاوكسجين، لكنه لم يقل ما اذا كان تلقى الاوكسجين سابقا. وفيما لم يعلق البيت الابيض على هذا التقييم، اكدت تقارير اعلامية ان ترامب تلقى دعما بالاوكسجين.