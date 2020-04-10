خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

بعد 10 أيام بالضبط من تولي السفير الأرميني في تل أبيب مهام منصبه ، استدعت أرمينيا سفيرها في فلسطين المحتلة لمناقشة ما أطلق عليه "نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى أذربيجان".

الوقت- قبل أقل من شهر، أعلن المدير العام لمنطقة أوراسيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إسحاق كرمل كاغان، عن افتتاح السفارة الأرمنية في تل أبيب وأعلن عن تطوير العلاقات الثنائية.

وبعد هذا النبأ، قال السفير الأرميني في فلسطين المحتلة، حول أسباب عدم فتح سفارة أرمينية في إسرائيل في السابق: "كانت هناك مشاكل كثيرة في الماضي في هذا المجال، والتي تم حلها من خلال محادثات بناءة بين البلدين بعد أن توفرت الفرصة لمعالجة هذه القضايا".

أقامت أرمينيا وإسرائيل علاقات دبلوماسية في عام 1992، لكن عملية إعادة فتح السفارات في البلدين تأخرت لسنوات حتى تم افتتاح السفارة الأرمينية أخيراً في تل أبيب الشهر الماضي.

منذ ذلك الحين، كانت الفكرة الأولية هي تعزيز العلاقات بين الجانبين، لكن هذه الفكرة الأولية وربيع العلاقات بين تل أبيب ويريفان لم تؤتِ أكلها في وقت أبكر مما كان متوقعاً.

وبعد 10 أيام بالضبط من تولي السفير الأرميني في تل أبيب مهام منصبه، استدعت أرمينيا سفيرها في فلسطين المحتلة لمناقشة ما أطلق عليه "نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى أذربيجان". وأثار هذا الأمر احتمال حدوث توترات مبكرة بين الصهاينة وأرمينيا أكثر من أي وقت مضى.

وتزامن استدعاء السفير الأرميني في فلسطين المحتلة مع تصاعد الحرب والصراع في ناغورنو كاراباخ، حيث اتهمت أرمينيا تل أبيب بدعم جمهورية أذربيجان.

وبغض النظر عن صحة ادعاء تل أبيب بدعم جمهورية أذربيجان في نزاع ناغورنو كاراباخ، من المهم ملاحظة أن تل أبيب ليست حليفاً موثوقاً به ليريفان وقد ثبت هذا الأمر للأرمنيين من خلال التطورات الأخيرة حول هذا الموضوع.

في الواقع، أظهر الصهاينة أنهم يسعون للتدخل في قضايا تتعلق بالقوقاز، وبالطبع هذا التدخل لن يكون في مصلحة أرمينيا.

لماذا يسعى الصهاينة للتدخل في القوقاز؟

فيما يتعلق بتدخلات الكيان الصهيوني في التطورات الأخيرة في ناغورنو كاراباخ والقوقاز، يمكن الأخذ بعين الاعتبار أبعاد مختلفة:

مخاوف من فراغ الدور الأمريكي ودور تركيا البارز: مع استئناف الأعمال العدائية بين أذربيجان وأرمينيا منذ 26 سبتمبر، شددت وسائل إعلام وخبراء إسرائيليون على أن القضايا المتعلقة بآسيا الوسطى، حتى بعد اتفاق السلام الإسرائيلي الأخير مع الإمارات، لا يزال مهماً جداً لإسرائيل.

وقد اعتبر هؤلاء الخبراء ووسائل الإعلام أن السبب الرئيس لأهمية هذه الأزمة بالنسبة لإسرائيل هو ابتعاد الولايات المتحدة عن لعب دور في مختلف الأراضي التي لإسرائيل مصالح فيها أو ستؤثر تطوراتها على هذا البلد. في الواقع ، يسعى الصهاينة لمواجهة دور تركيا الأكثر نشاطًا في القوقاز ، وبالتالي فإنهم يحاولون الحصول على موطئ قدم من خلال التدخل في التطورات الأخيرة في ناغورنو كاراباخ.

ووفق وسائل الإعلام الصهيونية ، فعلى الرغم من بعدها عن جنوب القوقاز ، إلا ان اسرائيل تختبر موقفها وتحركها تجاه المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار نهج الجهات الفاعلة الأخرى ، بما في ذلك تركيا.

حدود إيران الطويلة مع القوقاز: تعتبر حدود إيران الطويلة مع الدول القوقاز ، ولا سيما جمهورية أذربيجان وأرمينيا ، سبباً مهماً آخر لاهتمام الصهاينة باتخاذ موقف من التطورات في القوقاز وناغورنو كاراباخ.‏

كتبت راشيل أفراهام ، المحللة في المركز الإسرائيلي للدبلوماسية في صفد ، في صحيفة "إسرائيل هيوم" في يوليو أن إسرائيل بحاجة إلى مراقبة التطورات في ناغورنو كاراباخ لأن "تلك المنطقة بمثابة عيون وآذان إسرائيل بالنسبة لإيران".

أعرب الصهاينة مراراً وتكراراً عن استيائهم من علاقات أرمينيا مع جمهورية إيران الإسلامية ، وقد جادل مؤيدو التدخل الصهيوني في القوقاز بأن يريفان تتعاون مع طهران ، التي هي "ألد أعداء إسرائيل".

أهداف طموحة للتوسع الصهيوني: هناك نظرية مفادها أن الصهاينة على المدى الطويل يسعون لتحقيق أهداف توسعية في شكل إنشاء مدن سياحية في بعض دول آسيا الوسطى.

هذه القضية مهمة بالنظر إلى بعض الإعلانات السياحية في وسائل الإعلام الصهيونية، بل إن بعض هذه الشركات نجحت في بناء مساكن خاصة عن طريق شراء مساحات كبيرة من الأراضي في أجزاء من دول القوقاز.

وهناك قلق من أن يسعى الصهاينة على المدى الطويل لبناء مستوطنات سكنية، وفي هذه الحالة هناك خطر سيناريو فلسطيني في آسيا الوسطى.

هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة وخاصة أن الصهاينة في إفريقيا قد وضعوا أنظارهم أيضاً على مناطق من السودان منذ سنوات عديدة ، وعلى هذا الأساس يمكن التنبؤ بأن إنشاء المستوطنات الصهيونية، بعد فلسطين، سيشمل أجزاء من القوقاز وأفريقيا وهذه القضية هي حاليا أحد أسباب التدخل الصهيوني في القوقاز