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  السبت 15 صفر 1442

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أخبار

فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ

فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ

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أخبار

فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ

السبت 15 صفر 1442
 
 
 
 
 
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ
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الوقت- أفادت الرئاسة الأذربيجانية اليوم السبت بأن الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون اتصل هاتفيا برئيس البلاد إلهام علييف، ودعاه للعودة إلى نظام وقف إطلاق النار والمفاوضات حول إقليم قره باغ.

وأضاف المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية في بيان له اليوم السبت، أن علييف، من جانبه، قال لماكرون إن أرمينيا "وجهت ضربة كبيرة لعملية التفاوض بشأن قره باغ"، محملا إياها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع.

وأشار علييف خلال المكالمة إلى أن 19 مدنيا أذربيجانيا قتلوا، وأصيب 60 آخرون بجروح نتيجة المعارك الجارية في قره باغ، حسب البيان.

وفي وقت سابق، بحث ماكرون الوضع في قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، حيث أكد الزعيمان "ضرورة عدم السماح بمشاركة إرهابيين أجانب في النزاع في الإقليم".

وتفاقم الوضع في إقليم قره باغ بشكل خطير منذ يوم الأحد الماضي، حيث اندلعت في المنطقة اشتباكات عنيفة بين القوات الأرمنية والأذربيجانية، وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بالاسباب فيها.

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قره باغ أذربيجان إلهام علييف الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون

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