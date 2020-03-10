الرئيس الإيراني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار

الوقت-أكد الرئيس حسن روحاني اليوم السبت مرة اخرى ان جميع المعابر الحدودية مع العراق مغلقة امام الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا، داعيا المواطنين الى عدم التوجه الى الحدود.

وفي جلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا ، جدد الرئيس حسن روحاني شكره وتقديره للكوادر الطبية والصحية في انحاء البلاد وما تقوم به من تضحيات في التعاطي مع الاصابات المختلفة بفيروس كورونا، معتبرا ان الحد الأدنى من التقدير للكادر الصحي هو استخدام الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الصحية.

كما تقدم روحاني بالشكر والتقدير للقطاع الاقتصادي في البلاد، وقال ان الاقتصاد الايراني في وضع افضل من العديد من الدول ، مثلا اقتصاد المانيا سجل تراجعا بشكل سالب بلغ 5.2 بسبب كورونا مع ان المانيا دولة متقدمة وغير محاصرة وبالتالي فأن اقتصادنا في وضع أفضل والنمو سواء كان ايجابيا أو سلبيا فهو أفضل من ألمانيا .

وحول الاقتصاد الرقمي أوضح روحاني أن الاشهر الستة الأولى من هذا العام شهدت اجراءات مضاعفة في هذا المجال بحيث خطونا خطوات مهمة في مجال الاقتصاد الالكتروني والرقمي ، مؤكدا ضرورة تقليل الحضور المباشر وهذا لايتحقق الا بالاقتصاد الالكتروني .

واضاف الرئيس روحاني ان انتهاج سياسة التضامن والتنسيق في هذه الفترة التي نعاني فيها من الحظر وتداعيات كورونا كانت نتيجته هي الحفاظ على سلامة المواطنين ووضعهم المعيشي وهذا هو هدف الحكومة الاساسي الى جانب الاهداف الاخر كالتعليم والثقافة وسائر القضايا,.