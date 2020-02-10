كيم للرئيس الصيني: دعمنا لكم لن يتغير

الوقت-بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس الصين الجديدة وحزبها الشيوعي، وجه الزعيم الكوري كيم جونغ أون رسالة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، جدد فيها التأكيد على دعم بيونغ يانغ الذي "لا يتغير" لبكين.

وقالت وكالة الأنباء الكورية إن الزعيم الكوري ذكر في رسالته نجاح الشعب الصيني في "تحقيق نجاحات مدهشة في البناء الاشتراكي تحت التوجيه الحكيم للحزب الشيوعي على مدى 71 عاماً بعد ميلاد الصين الجديدة".

وتأتي رسالة كيم وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، حيث تتهم الأولى بكين بممارسات "عدوانية وخبيثة"، متعهدة بصد "اعتداءات الحزب الشيوعي الصيني في جميع المجالات".

وقال سفير الصين لدى واشنطن تسوي تيانكاي إن العلاقات بين بلاده وواشنطن "تواجه صعوبات شديدة نادراً ما شهدناها على مدى 41 عاماً من العلاقات الدبلوماسية"، مضيفاً في مراسم عبر الفيديو بمناسبة "العيد الوطني الصيني"، أن بكين "مستعدة لتطوير العلاقات مع واشنطن بحسن نية وإخلاص"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

ولفت السفير الصيني إلى أن هناك من يحاول إذكاء الفصل الاقتصادي بين البلدين و"التحريض على مواجهة أيديولوجية وحرب باردة جديدة"، موضحاً أن "هذا يقوض بشكل خطير المصالح الأساسية للشعبين الصيني والأميركي. نعتقد أن علاقة صينية - أميركية سليمة ومستقرة ستكون في مصلحة البلدين".

ويواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهام الصين بإخفاء معلومات حول فيروس "كورونا" وآخرها خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الصينية إلى الاحتجاج والقول إن واشنطن "تستخدم منبر الأمم المتحدة لتلفيق الشائعات".

ويطال الخلاف بين البلدين الكثير من الملفات، وفي مقدمها الاقتصاد حيث تفرض واشنطن عقوبات على بكين وترفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، وتمنع بيع التكنولوجيا الأميركية إلى الشركات الصينية.