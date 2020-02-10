اليمن: الإفراج عن 58 أسيراً بعملية تبادل بين قوات هادي والمجلس الانتقالي

الوقت-جرت مساء أمس الخميس، عملية تبادل للأسرى بين قوات الرئيس هادي من جهة، وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً من جهة أخرى، في محافظة أبين جنوب اليمن.

وأفرج خلال العملية عن 36 أسيراً من قوات المجلس الانتقالي، مقابل 22 أسيراً من قوات الرئيس هادي، بينهم قائد اللواء 115 مشاة العميد سيف القفيش.

وتمت عملية تبادل الأسرى في منطقتي شُقْرة والشيخ سالم بمحافظة أبين جنوب اليمن، وذلك برعاية ممثلين عن لجنة الوساطة التي تضم شخصيات محلية وقبلية في أبين، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وهذه ثاني صفقة تبادل أسرى تتم بين الطرفين، إذ نجحت صفقة سابقة في مطلع العام الجاري في عدن، وجرى فيها تبادل نحو 40 أسيراً من الطرفين.