لهذا السبب اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد بريطانيا

الوقت-أطلق الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، إجراءات قانونية ضد بريطانيا، وذلك بسبب خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعديل معاهدة "بريكست" الموقعة مع بروكسل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية، هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال" باتفاق بين الطرفين.

كما أشارت إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

من جهتها، أكدت لندن تمسكها بقرارها بشأن مشروع قانون حول "بريكست" بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضدها، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن متحدث في الحكومة.

وقال المتحدث إن لندن سترد رسمياً على إجراءات بروكسل "في الوقت المناسب"، مضيفاً "نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".