إعلام إسرائيلي: نصر الله يحظى باحترام كبير

الوقت-نقل مراسل صحيفة "ماكور ريشون" العسكري عن محافل إستخبارات رفيعة في الجيش الإسرائيلي أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يقرأ كل تحليلات المراسلين العسكريين في "إسرائيل".

وإذ قال إنه "منذ صعود نصر الله إلى السلطة نجح في إضفاء الشرعية داخل البرلمان اللبناني وكذلك في العالم العربي"، أكد في الوقت نفسه أنه "زعيم يمتلك الكثير من الحكمة".

وفي السياق، أوضح مراسل الصحيفة إنه "يجب أن لا نتوهم، فنصر الله يحظى باحترام كبير لدى القيادة في الجيش الإسرائيلي".

وكشف قائلاً: "بعد7 سنوات أنا في وظيفة مراسل عسكري ولم أسمع إطلاقاً كلمة واحدة تستخف به".

"الجيش الإسرائيلي يقدّر نصر الله كثيراً سواء بفضل اتزانه أو بفضل القدرات التي نجح في تحقيقها مع مرور السنين" ختم مراسل الصحيفة.