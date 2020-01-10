موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 13 صفر 1442

إخترنا لكم

العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!

العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم! ندّد وزير الداخليّة في حكومة الاحتلال، الحاخام أرييه درعي، في حديث مع إحدى الموقع العبريّة، ببعض ما تضمنه اتفاق التطبيع بين الكيان الصهيونيّ وكل من أبو ظبي والمنامة، مشدّداً أنّ حكام العرب لا يجدر أن يُستقبلوا كشركاء

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟ شنّ أمين سر اللّجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، صائب عريقات، هجوماً حاداً على الأمين العام لجامعة الدول العربيّة، مبيّناً أنّه فقد مصداقيته ليكون أمينا عاماً، داعياً إلى استقالته فوراً.

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد تستمر محادثات السلام الأفغانية الأفغانية في الدوحة ، عاصمة قطر ، بين ممثلي الحكومة الأفغانية ووفد طالبان دون إحراز تقدم كبير للتوصل إلى اتفاق ، كما اشتدت الحرب وانعدام الأمن خلال الأسبوع الماضي ، مما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف كلا الجانبين وكذلك من بين المدنيين الأفغان.

تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟ بالتزامن مع ذكرى "انتفاضة الأقصى"، بيّنت حركة الجهاد الإسلاميّ أنّ انتفاضة الأقصى ستبقى تحمل إلهاماً لكل الأجيال لمواصلة النضال والمقاومة بوجه محاولات الاستئصال والإخضاع

بعد وعود البنتاغون بالحفاظ على تفوّقها العسكريّ.. "إسرائيل" تضغط لتسليم الإمارات مقاتلات أقل تطوراً عقب قناعة الكيان الصهيونيّ بأنه لا مفر من إتمام صفقة بيع مقاتلات اف-35 الأمريكيّة المتطورة لأبوظبي، وأنّه لا سبيل لعرقلتها أو إيقافها، يحاول العدو أن يضغط على الإدارة الأمريكيّة لدفعها إلى بيع مقاتلات اف-35 أقل تطوراً

أخبار

باكو و"تل أبيب": أسلحة واستخبارات ودبلوماسية

باكو و"تل أبيب": أسلحة واستخبارات ودبلوماسية

الوقت-تعود العلاقات بين أذربيجان و"إسرائيل" إلى وقت مبكر من عمر العاصمة باكو، أي إلى العا

إعلام إسرائيلي: نصر الله يحظى باحترام كبير الوقت-نقل مراسل صحيفة "ماكور ريشون" العسكري عن محافل إستخبارات رفيعة في الجيش الإسرائيلي

رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة الوقت-قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض

ماكرون: أنقرة ترسل مقاتلين سوريين إلى كاراباخ الوقت-أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن لدى بلاده "معلومات دقيقة"

سوريا تؤكد رفضها اتفاقات التطبيع: لم تزد العرب إلا ضعفاً وتشرذماً الوقت-جددت وزارة الخارجية السورية موقف سوريا الثابت من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أ

يوسي كوهين في البحرين الوقت-أعلنت البحرين أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، زار ال

بوتين وترامب وماكرون: لوقف القتال في ناغورنو كاراباخ واستئناف التفاوض فوراً الوقت-اتفق رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا؛ فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، على

الخارجية الإيرانية: نتنياهو يواصل استخدام المنصات الدولية لإطلاق الكذب الوقت-قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة" "إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين ن

الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أنّ محاولات التدخّل في بيلاروس "غير مقبولة" الوقت-أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة

سقوط عدد من الصواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في أربيل الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بسقوط صواريخ انطلقت من الداخل

بين تأييد ورفض رسمي لمنع التظاهرات..إسرائيليون يواصلون احتجاجهم الوقت-أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية باستمرار التظاهرات أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلي ب

أذربيجان: روسيا تعرض الوساطة لنزع فتيل التوترات في ناغورنو كاراباخ الوقت-قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أمس الأربعاء، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اقترح في مكالمة

موسكو: قلق لنقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى"ناغورنو كاراباخ" الوقت-أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تقارير عن نقل مسلحين من سوريا و

بومبيو بحث مع نظيره السعودي التطبيع مع "إسرائيل" الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفاقات

حماس: الكلام الأميركي حول "الضم" دليل على كذب المطبّعين الوقت-قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، مساء أمس الأربعاء، إن "التصريحا

الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني اكبر تهديد للسلام والامن الدولي الوقت- اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الى امتلاك الكيان الصهيوني مئات الرؤوس النووية واصفا هذا الكيان بانه اكبر تهديد للسلام والامن الدولي.

المناظرة الأولى بين بايدن وترامب لم تحظَ بمتابعة الجمهور الوقت- لم تحظ المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بمتابعة سوى جمهور أصغر بكثير من الرقم الذي سجل قبل أربع سنوات.

الخارجية الروسية قلقة من معلومات عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة قره باغ الوقت- أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء تقارير عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ لإلحاقهم بالقتال هناك.

أذربيجان: استخدمنا طائرات إسرائيلية مسيرة في المواجهات العسكرية في قره باغ الوقت- أعلن مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، استخدام بلاده طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع في المواجهات العسكرية مع أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

إيران.. جميع الطائرات المسيرة للقوات المسلحة محلية الصنع ولا يتم استيراد أي من أجزائها الوقت- قال قائد وحدة الطائرات المسيرة في القوة البرية للجيش الايراني ان جميع الطائرات المسيرة التي يجري استخدامها اليوم في جيش الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة تنتج محليًا ولا يتم استيراد أي من أجزائها".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

المناظرة الأولى بين بايدن وترامب لم تحظَ بمتابعة الجمهور

حماس: الكلام الأميركي حول "الضم" دليل على كذب المطبّعين

موسكو: قلق لنقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى"ناغورنو كاراباخ"

أذربيجان: روسيا تعرض الوساطة لنزع فتيل التوترات في ناغورنو كاراباخ

مؤامرة محلية وأجنبية ضد الحشد الشعبي

عقب اجتماعه مع وفد إسرائيليّ.. محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب

الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أنّ محاولات التدخّل في بيلاروس "غير مقبولة"

يوسي كوهين في البحرين

بوتين وترامب وماكرون: لوقف القتال في ناغورنو كاراباخ واستئناف التفاوض فوراً

سوريا تؤكد رفضها اتفاقات التطبيع: لم تزد العرب إلا ضعفاً وتشرذماً

الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني اكبر تهديد للسلام والامن الدولي

العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!

باكو و"تل أبيب": أسلحة واستخبارات ودبلوماسية

ماكرون: أنقرة ترسل مقاتلين سوريين إلى كاراباخ

بين تأييد ورفض رسمي لمنع التظاهرات..إسرائيليون يواصلون احتجاجهم

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد

بعد وعود البنتاغون بالحفاظ على تفوّقها العسكريّ.. "إسرائيل" تضغط لتسليم الإمارات مقاتلات أقل تطوراً

مادورو يقترح استخدام العملات الرقمية في التبادل التجاري لمناهضة العقوبات

اللواء سلامي: الثورة الاسلامية استنزفت قدرات الولايات المتحدة

خيارات الفلسطينيين.. المقاومة المسلحة تلوح في الأفق

حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا.. هل تفتحان صفحة مشرقة نحو التحرير؟

"ترامب" يشعل النار مجدداً في أمريكا.. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن انتقال السلطة في الولايات المتحدة؟

مصطفى الكاظمي وهمسات تأسيس حزب جديد .. الأهداف والدوافع

بثينة شعبان: التدخل الروسي كان محوريا لهزيمة الإرهابيين

أبعاد الصراع الاذربيجاني الأرميني.. لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين تركيا وروسيا في منطقة "قارا باغ"

إيران.. جميع الطائرات المسيرة للقوات المسلحة محلية الصنع ولا يتم استيراد أي من أجزائها

"سبوتنيك": العشائر العربية تطرد مسلّحي "قسد" من بلدات وقرى بريف الرقة

قاض أميركي يعلّق قرار ترامب بحظر تطبيق "تيك توك"

تقييد الاحتجاجات ضد نتنياهو في فلسطين المحتلة بحجة مكافحة كورونا

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟

أبعاد وأهداف زيارة وزير الخارجية الهندي لطهران.. ما مدى أهمية ميناء "تشابهار" الإيراني بالنسبة للهنود؟

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران

عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات.. هل تذلّ قدمها باتجاه هاوية التطبيع؟

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية

استنكار شعبيّ إماراتيّ لقضية التطبيع.. ومعارضة شرسة لافتتاح سفارة للعدو في أبوظبي

الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة.. هل ستَفشل الأخيرة سياسيّاً بسبب "اتفاق الرياض"؟

التظاهرات الامريكية.. الحكومة الامريكية تحاول رفع وتيرة قمع المتظاهرين

نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق

أطماع الإمارات في سقطرى اليمنية.. ما الذي يبحث عنه الضباط الإماراتيون والإسرائيليون في الجزيرة؟

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

جولة هنية في بيروت.. الأهداف والدلالات

بعد وعود البنتاغون بالحفاظ على تفوّقها العسكريّ.. "إسرائيل" تضغط لتسليم الإمارات مقاتلات أقل تطوراً

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

إعلام إسرائيلي: نصر الله يحظى باحترام كبير

الخميس 13 صفر 1442
 
 
 
 
 
إعلام إسرائيلي: نصر الله يحظى باحترام كبير

إعلام إسرائيلي: نصر الله يحظى باحترام كبير

الوقت-نقل مراسل صحيفة "ماكور ريشون" العسكري عن محافل إستخبارات رفيعة في الجيش الإسرائيلي

مواضيع ذات صلة

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

السيد حسن نصرالله: قرار الرد قاطع وحاسم

السيد نصرالله: يجب الانتصار في الحرب على كورونا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-نقل مراسل صحيفة "ماكور ريشون" العسكري عن محافل إستخبارات رفيعة في الجيش الإسرائيلي أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يقرأ كل تحليلات المراسلين العسكريين في "إسرائيل".

وإذ قال إنه "منذ صعود نصر الله إلى السلطة نجح في إضفاء الشرعية داخل البرلمان اللبناني وكذلك في العالم العربي"، أكد في الوقت نفسه أنه "زعيم يمتلك الكثير من الحكمة".

وفي السياق، أوضح مراسل الصحيفة إنه "يجب أن لا نتوهم، فنصر الله يحظى باحترام كبير لدى القيادة في الجيش الإسرائيلي".

وكشف قائلاً: "بعد7 سنوات أنا في وظيفة مراسل عسكري ولم أسمع إطلاقاً كلمة واحدة تستخف به".

"الجيش الإسرائيلي يقدّر نصر الله كثيراً سواء بفضل اتزانه أو بفضل القدرات التي نجح في تحقيقها مع مرور السنين" ختم مراسل الصحيفة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

لبنان حزب الله الجيش الإسرائيلي السيد حسن نصر الله الإعلام الإسرائيلي البرلمان اللبناني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء