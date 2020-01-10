رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة

الوقت-قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وقال في مؤتمر صحافي له اليوم "إن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة إلى لبنان عام 2019 أعادت ملف الحدود الجنوبية إلى الطاولة".

ولفت رئيس المجلس إلى أنه جرى التوصل الى اتفاق إطار يرسم للمفاوض اللبناني الذي سيتولاه الجيش اللبناني برعاية رئيس الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أن أميركا تدرك أن حكومتي لبنان و"إسرائيل" مستعدتان لترسيم الحدود استنادا الى تجربة الالية الثلاثية لتفاهم نيسان.

كما أوضح بري أنه عقد اجتماعات مستمرة في مقر الامم المتحدة في الناقورة برعاية الامم المتحدة ومنسق شؤون لبنان، مضيفاً أن الطلب من أميركا من الطرفين العمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود وهي جاهزة لذلك.

كذلك اعتبر أنه حين يتم الاتفاق على الترسيم سيجري ايداعه لدى المنظمة الدولية، مشدداً على أن أميركا تعتزم العمل مع الطرفين للمساعدة في تأسيس جو ايجابي لادارة المفاوضات حول الحدود.

هذا ولفت بري إلى أن المساعي للتوصل إلى الاتفاق الإطار حول الحدود استغرقت عقداً من الزمن وقبل أن تجري اتفاقيات التطبيع، مضيفاً أن هناك وعود ببدء شركة توتال الفرنسية البدء بعمليات الحفر قبل نهاية العام الحالي والاتفاق الاطار يساعد في ذلك.

في السياق نفسه، أكّد بري أن "لبنان بجيشه ومقاومته وشعبه لا أحد يمكنه ان يهدده .. ونريد حقنا ولن نتخلى عنه".

وتابع رئيس المجلس النيابي بالقول "آخر من يخالف الدستور سأكون أنا .. وما جرى التوصل إليه هو مجرد اتفاق اطار يحدد المسار الواجب سلوكه".

أما عن العقوبات الأميركية على وزير المالية السابق قال "الوزير علي حسن خليل بات أقرب إلي بعد العقوبات الأميركية مما كان الوضع عليه قبل العقوبات".

وشدد بري على أن الاتفاق الاطار الذي جرى التوصل إليه يتعلق فقط بحقوق لبنان . .لا غير، مضيفاً أن "لبنان بات عمره 6 آلاف سنة .. وما زال قيد التأسيس".

وأوضح أن المبادرة التي تمسكت ويتمسك بها لبنان لوضع اطار للمفاوضات هي "تفاهم نيسان" وقرار مجلس الامن الرقم 1701.

بدوره، رحّب الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات لترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل".

هذا ورحبت قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل"، بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأشارت اليونيفيل في بيان لها إلى أنها "على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للجهات وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة، وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ترحب بقرار "إسرائيل" ولبنان البدء في محادثات نتوسط فيها لترسيم الحدود. البحرية.