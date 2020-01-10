يوسي كوهين في البحرين

الوقت-أعلنت البحرين أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، زار المملكة يوم أمس الأربعاء والتقى عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين البحرينيين.

وأوضحت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه كان في استقبال كوهين، كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة.

وأفادت الوكالة بأن الجانبين بحثا خلال الزيارة "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا "على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقّع بين مملكة البحرين و"إسرائيل"، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون".

ووقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 أيلول/ سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع "إسرائيل" ينصّان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديداً من قبل الجانب الفلسطيني، وعددٍ من الدول.