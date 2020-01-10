الخارجية الإيرانية: نتنياهو يواصل استخدام المنصات الدولية لإطلاق الكذب

الوقت-قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة" "إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي بمظاهرات سخيفة من أجل منع محاكمة القادة المجرمين لهذا النظام أمام المحاكم الدولية".

وأضاف زادة أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني الزائف والمحتل وقاتل الأطفال يواصل الكذب باستخدام منبر المجتمع الدولي ويحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي بأداء سخيف من أجل منع محاكمة القادة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى طبيعة الاحتلال الصهيوني وخداعه وعنصرية هذا النظام الذي يعدّ أكبر تهديد عالمي للسلم والأمن وإمتلاكه لمئات من الرؤوس النووية التي تهدد العالم.

وكان نتنياهو قال في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "إيران هي أكبر عدو للشرق الأوسط، إذ تعتدي على الدول المجاورة لها وتشارك أذرعتها "الإرهابية" بشكل مباشر في ارتكاب العنف في الشرق الأوسط.".

كذلك حذّر نتنياهو من احتمال وقوع انفجار آخر في لبنان، وتحديداً في منطقة الجناح في بيروت، ورداً على زعم نتنياهو، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الثلاثاء، بدعوة العلاقات الإعلاميّة في الحزب وسائل الإعلام للدخول إلى المنشأة التي زعم بنيامين نتنياهو أنها تحتوي على أسلحة لحزب الله في العاصمة بيروت.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، إنّ هدف الجولة التي أقيمت للصحافيين من أمام المنشأة التي زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها مخزنٌ للصواريخ في بيروت هي "تكذيب ادعاءاته".