بومبيو بحث مع نظيره السعودي التطبيع مع "إسرائيل"

الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل" و"السلام في اليمن".

وفي تغريدة على تويتر، أبدى بومبيو سعادته بالتحدث مع بن فرحان شاكراً إياه على ما اعتبره "جهوداً لدفع عملية السلام في جنوب اليمن".

وأشار إلى أن الحوار سيتواصل في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد خلال لقائه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأحد، أن "تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة كبرى وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني".

وقال شمخاني إن تبعات هذا الإجراء، سوف "لن تقتصر على الإخلال بالأمن وزرع الخلاف بين دول المنطقة، بل ستجعل وجود الدول المطبعة في خطر حقيقي".

يذكر أن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، قال في وقتٍ سابق إنه "من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماماً، وأنهما ستكونان قادرتين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معاً".