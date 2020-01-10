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  الخميس 13 صفر 1442

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أخبار

حماس: الكلام الأميركي حول "الضم" دليل على كذب المطبّعين

حماس: الكلام الأميركي حول "الضم" دليل على كذب المطبّعين

الوقت-قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، مساء أمس الأربعاء، إن "التصريحا

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أخبار

حماس: الكلام الأميركي حول "الضم" دليل على كذب المطبّعين

الخميس 13 صفر 1442
 
 
 
 
 
حماس: الكلام الأميركي حول "الضم" دليل على كذب المطبّعين

حماس: الكلام الأميركي حول "الضم" دليل على كذب المطبّعين

الوقت-قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، مساء أمس الأربعاء، إن "التصريحا

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الوقت-قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، مساء أمس الأربعاء، إن "التصريحات المتجددة للسفير الأميركي في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان بأن خطة الضم لم تلغَ وإنما تأجلت تدلل على كذب الدول التي هرولت للتطبيع مع "إسرائيل".

وأوضح القانوع في تصريح صحفي، أن هذه الدول مارست التضليل والمراوغة على الشعوب لتمرير جريمة التطبيع، مؤكداً أن "كشف زيف الموقعين على خيانة شعبنا أفشل محاولات تضليل شعوب أمتنا".

وكانت مواقع إسرائيلية نقلت عن فريدمان إن واشنطن لم تلغ فكرة الضم بل علقتها لمدة عام أو أكثر، لافتاً إلى أن واشنطن وتل أبيب تقرران حالياً مع الحكومة الإسرائيلية استخدام كل الوسائل لتوسيع الصورة الدبلوماسية لـ"إسرائيل" في المنطقة.

يذكر أنه عند الإعلان عن الاتفاق لتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات ادعت الأخيرة أن هذا الاتفاق شمل إيقاف خطة الضم، الأمر الذي أنكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً.

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كلمات مفتاحية :

التطبيع مع إسرائيل رفض التطبيع الأسرلة التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي التطبيع الأسرلة ديفيد فريدمان خطة الضم صفقة بيع فلسطين

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