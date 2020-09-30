مؤامرة محلية وأجنبية ضد الحشد الشعبي

يبدو أن أحد الأهداف الرئيسية لتشويه صورة الحشد الشعبي في ظل الاعتداءات المشبوهة على مناطق بغداد ، هو تمهيد الأجواء لنزع سلاح هذه المجموعة المقاومة. وهو السيناريو نفسه الذي حاولت الولايات المتحدة والسعودية وحلفاؤهما الآخرون في المنطقة والعالم تحقيقه دائمًا في مختلف البلدان ، بما في ذلك لبنان.

الوقت-أثارت الهجمات الصاروخية الأخيرة على "المنطقة الخضراء" ، التي تشهد وجود البعثات الدبلوماسية الأجنبية ، بما في ذلك السفارة الأمريكية ، في العاصمة العراقية بغداد ، الكثير من الجدل في العراق. وأدى هجوم صاروخي على منطقة الرضوانية ببغداد يوم الاثنين إلى مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة، ما أثار جدلاً واسعًا في العراق.

وعلى الرغم من أن الهجمات الصاروخية على البعثات الدبلوماسية في بغداد مستمرة منذ فترة طويلة ، إلا أن الحكومة العراقية وأجهزة الأمن العراقية لم تتمكن من التعرف على منفذي هذه الهجمات. واللافت للنظر في هذا الصدد هو أن بعض الأطراف الداخلية في العراق ، وكذلك بعض الأطراف الإقليمية والدولية ، استغلوا الهجمات على بغداد كذريعة لتصفية حسابات سياسية مع «الحشد الشعبي» وتشويه سمعته.

وفي هذا الصدد ، وجهت بعض الشخصيات السياسية الداخلية ، ضمنيًا وصريحًا ، أصابع الاتهام في الهجمات الصاروخية على البعثات الدبلوماسية في بغداد، إلى قادة وزعماء الحشد الشعبي ، وفي الوقت نفسه اتهمت وسائل الإعلام التابعة للسعودية والولايات المتحدة ، بشكل مرتب له مسبقًا تمامًا ، المقاومة العراقية بالتورط في هذه الهجمات.

على سبيل المثال ، بعد الهجوم الصاروخي على منطقة الرضوانية في بغداد ، سلطت وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة والسعودية الضوء على الهجوم وحاولت مرارًا وتكرارًا إظهار الحشد الشعبي على أنه السبب الرئيس في الهجمات الصاروخية.

هذه التصرفات دفعت صادق الحسيني ، المسؤول الإعلامي في الحشد الشعبي ، للرد على المزاعم ضد المقاومة العراقية. وقال الحسيني في هذا الصدد: "الهدف الأساسي من نشر الشائعات ضد الحشد الشعبي واتهامه هو التشكيك في الإنجازات العسكرية لهذه المجموعة المقاومة في محاربة داعش. هذه الشائعات والاتهامات تهدف أيضا إلى زعزعة استقرار وأمن العراق". وأضاف الحسيني "نشهد حاليا هجمات مغرضة من قبل بعض الأطراف ضد الحشد الشعبي وتم تشكيل فريق خبراء في محافظة ديالى للتعامل مع مروجي الشائعات".

بناءً على ما قيل ، من الواضح أنه بدلاً من التركيز على البحث عن المتورطين الرئيسيين للهجمات الصاروخية على بغداد ، بدأت التحركات المُعدة مسبقًا لتشويه صورة الحشد الشعبي في ظل هذه الهجمات. وتأتي هذه الجهود والتحركات اليائسة في وقت يُعد فيه الحشد الشعبي ، وفق البرلمان العراقي ، جزءًا لا يتجزأ من هيكلية القوات المسلحة العراقية ، وأن أي إهانة للحشد هي في الواقع إهانة لجميع القوات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك ، نفى قادة وزعماء مختلف فصائل الحشد الشعبي حتى الآن في موقف واضح لا لبس فيه، دور هذه الجماعات المقاومة في الهجمات الصاروخية على بغداد. وفي هذا الصدد ، أعلن الشيخ قيس الخزعلي ، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق ، والشيخ أكرم الكعبي ، الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية النجباء ، وهادي العامري ، الأمين العام لمنظمة بدر ، صراحة رفضهم للهجمات الصاروخية على بغداد.

يبدو أن أحد الأهداف الرئيسية لتشويه صورة الحشد الشعبي في ظل الاعتداءات المشبوهة على مناطق بغداد ، هو تمهيد الأجواء لنزع سلاح هذه المجموعة المقاومة. وهو السيناريو نفسه الذي حاولت الولايات المتحدة والسعودية وحلفاؤهما الآخرون في المنطقة والعالم تحقيقه دائمًا في مختلف البلدان ، بما في ذلك لبنان. وبدأ هذا السيناريو منذ زمن طويل في لبنان ، ويبدو الآن ، في ظل شدة الاتهامات ضد الحشد الشعبي ، أن هنالك نية قوية لتحقيقه في العراق.

تحاول الولايات المتحدة والسعودية وحلفاؤهما إظهار الحشد الشعبي على أنه السبب الرئيسي وراء الهجمات الصاروخية الأخيرة وأنه تهديد للأمن القومي العراقي من خلال تحريض الرأي العام ضد فصائل المقاومة. وتعتقد هذه الدول أن بإمكانهم بهذه الطريقة تمهيد الأجواء لنزع سلاح المقاومة في العراق. هذا بينما كانت أسلحة المقاومة في العراق تستخدم دائمًا في السعي وراء المصالح الوطنية ولم تكن أبدًا تهديدًا للمجتمع العراقي.

إن قوات الاحتلال الأمريكية وإرهابيو داعش ، هم الذين كانت دائمًا أسلحة المقاومة العراقية تمثل خطرًا بالنسبة لهم. لذلك ، فإن أولئك الذين يتحدثون اليوم عن ضرورة نزع سلاح الحشد الشعبي وسط استمرار الهجمات الصاروخية على بغداد من قبل جهات مجهولة، هم في الواقع الجهات المحلية العراقية الذين تتمثل أهدافهم في تشويه صورة الحشد الشعبي ، وخلق ملاذ آمن لفلول داعش ، وإدامة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في العراق.

ومع ذلك ، أصبحت الهجمات الصاروخية على بغداد لغزا كبيرا في العراق ، ولم تتمكن القوات الأمنية حتى الآن من تحديد المتورطين الرئيسيين. لكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن هذه الهجمات ينفذها مرتزقة واشنطن لاستخدامها ذريعة ضد الحشد الشعبي لنزع أسلحتهم.

وفي هذا الصدد ، قالت كتائب حزب الله العراقي في بيان لها: "يمكن رؤية آثار وكالة المخابرات المركزية في العملية الإجرامية في الرضوانية ، وهناك أدلة كثيرة تدعم ذلك". وفي وقت سابق قال الشيخ أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية في العراق أن "مهاجمة مناطق قرب سفارة واشنطن في بغداد هو من عمل مرتزقة واشنطن".

وعلى أية حال ، فإن الحشد الشعبي ، بصفته مقاومة عراقية حقيقية ومتجذرة ويحظى بدعم واسع من المرجعية الدينية في العراق ، هو جزء من القوات المسلحة العراقية وفق البرلمان العراقي ، ومن الطبيعي أن تتكثف جهود نزع سلاحه يوما بعد يوم. ولطالما جلبت أسلحة هذه المقاومة العراقية الاستقرار والأمن للعراقيين ، ولن تتحقق مساعي الأجانب والدخلاء المحليين لحل الحشد بذرائع واهية.