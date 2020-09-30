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  الخميس 13 صفر 1442

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أخبار

الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني اكبر تهديد للسلام والامن الدولي

الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني اكبر تهديد للسلام والامن الدولي

الوقت- اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الى امتلاك الكيان الصهيوني مئات الرؤوس النووية واصفا هذا الكيان بانه اكبر تهديد للسلام والامن الدولي.

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أخبار

الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني اكبر تهديد للسلام والامن الدولي

الخميس 13 صفر 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني اكبر تهديد للسلام والامن الدولي
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الوقت- اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الى امتلاك الكيان الصهيوني مئات الرؤوس النووية واصفا هذا الكيان بانه اكبر تهديد للسلام والامن الدولي.

وقال  خطيب زادة في تصريح صحفي له اليوم  : ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" يواصل اكاذيبه عبر استغلال منصات المحافل الدولية، ويسعى من خلال استعراضاته المضحة الى خداع الراي العام والاوساط الدولية، من اجل الحؤول دون مقاضاة كبار المسؤولين الجناة لهذا الكيان من قبل المحاكم الدولية.

وحول المسرحية الاستعراضية الجديدة التي قدمها نتنياهو خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، وصف "خطيب زادة" هذه التصريحات "مشهدا اخر من مسلسل عرض الدمى المنبثق عن مخيلته المتآمرة والحملة التي تديرها اجهزة التجسس في هذا الكيان".

وفي معرض الاشارة  وفقا لارنا، الى الهوية القائمة على الاحتلال والخداع والعنصرية للكيان الصهيوني الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية، وصف المتحدث باسم الخارجية، هذا الكيان بانه اكبر تهديد دولي للسلام والامن.

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