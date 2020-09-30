موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 12 صفر 1442

إخترنا لكم

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟ شنّ أمين سر اللّجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، صائب عريقات، هجوماً حاداً على الأمين العام لجامعة الدول العربيّة، مبيّناً أنّه فقد مصداقيته ليكون أمينا عاماً، داعياً إلى استقالته فوراً.

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد تستمر محادثات السلام الأفغانية الأفغانية في الدوحة ، عاصمة قطر ، بين ممثلي الحكومة الأفغانية ووفد طالبان دون إحراز تقدم كبير للتوصل إلى اتفاق ، كما اشتدت الحرب وانعدام الأمن خلال الأسبوع الماضي ، مما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف كلا الجانبين وكذلك من بين المدنيين الأفغان.

تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟ بالتزامن مع ذكرى "انتفاضة الأقصى"، بيّنت حركة الجهاد الإسلاميّ أنّ انتفاضة الأقصى ستبقى تحمل إلهاماً لكل الأجيال لمواصلة النضال والمقاومة بوجه محاولات الاستئصال والإخضاع

بعد وعود البنتاغون بالحفاظ على تفوّقها العسكريّ.. "إسرائيل" تضغط لتسليم الإمارات مقاتلات أقل تطوراً عقب قناعة الكيان الصهيونيّ بأنه لا مفر من إتمام صفقة بيع مقاتلات اف-35 الأمريكيّة المتطورة لأبوظبي، وأنّه لا سبيل لعرقلتها أو إيقافها، يحاول العدو أن يضغط على الإدارة الأمريكيّة لدفعها إلى بيع مقاتلات اف-35 أقل تطوراً

أبعاد الصراع الاذربيجاني الأرميني.. لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين تركيا وروسيا في منطقة "قارا باغ" الوقت- قال سفير إيران السابق لدى جمهورية أذربيجان: "لقد بلغ صراع في منطقة قارا باغ بُعدًا دوليًا، وإذا دخلت تركيا فيه، فإن روسيا ستدعم أرمينيا أيضًا، مما يعني أن روسيا وتركيا لن تقفا ضد بعضهما البعض".

أخبار

الخارجية الروسية قلقة من معلومات عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة قره باغ

الخارجية الروسية قلقة من معلومات عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة قره باغ

الوقت- أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء تقارير عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ لإلحاقهم بالقتال هناك.

أذربيجان: استخدمنا طائرات إسرائيلية مسيرة في المواجهات العسكرية في قره باغ الوقت- أعلن مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، استخدام بلاده طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع في المواجهات العسكرية مع أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

إيران.. جميع الطائرات المسيرة للقوات المسلحة محلية الصنع ولا يتم استيراد أي من أجزائها الوقت- قال قائد وحدة الطائرات المسيرة في القوة البرية للجيش الايراني ان جميع الطائرات المسيرة التي يجري استخدامها اليوم في جيش الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة تنتج محليًا ولا يتم استيراد أي من أجزائها".

بثينة شعبان: التدخل الروسي كان محوريا لهزيمة الإرهابيين الوقت- قالت دمشق إن التدخل الروسي لجانب الجيش السوري عام 2015، كان محوريا لهزيمة الجماعات الإرهابية، متهمة الولايات المتحدة باحتلال أجزاء من البلاد وسرقة النفط السوري، في خرق للقوانين الدولية.

مجمع الفقه الإسلامي السوداني يصدر فتوى بعدم شرعية التطبيع الوقت- أصدر مجمع الفقه الإسلامي السوداني فتوى مفادها عدم شرعية التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

بايدن يكشف أنه دفع وزوجته 288 ألف دولار ضرائب دخل الوقت-أصدر جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة ونائب الرئيس السابق إقراراته الضريبية لعام 2019 يوم الثلاثاء،

مجلس الأمن الدولي يطالب بـ"وقف فوري للمعارك" في ناغورنو كاراباخ الوقت-طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر مساء الثلاثاء بإجماع أعضائه، بـ"وقف فوري للمعارك" المتواصلة لليوم

مادورو يقترح استخدام العملات الرقمية في التبادل التجاري لمناهضة العقوبات الوقت-قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشروع قانون بشأن مناهضة العقوبات

تظاهرات أمام قاعة المناظرة الرئاسية الأميركية في كليفلاند الوقت-حملت مجموعة من المتظاهرين اليوم في محيط مكان انعقاد المناظرة الأولى بين الرئيس الأميرك

تقييد الاحتجاجات ضد نتنياهو في فلسطين المحتلة بحجة مكافحة كورونا الوقت-وافق الكنيست، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تدعمه الحكومة سيخمد على الأرجح ال

الكويت: ولي العهد نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية الأربعاء كأمير للبلاد الوقت-أعلنت الحكومة الكويتية أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، توفي في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء،

أذربيجان تعلن عن تدمير منظومة صواريخ "إس-300" تابعة لأرمينيا الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تدمير منظومة صواريخ "إس-300"

اللواء سلامي: الثورة الاسلامية استنزفت قدرات الولايات المتحدة الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي أن الثورة الاسلامية استنزفت قدرات الولايات المتحدة، وقبرت احلامها السياسية لتحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد.

بارزاني يؤكد دعمه لرئيس الوزراء العراقي الوقت- أعلن رئيس حكومة منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، انه يدعم خطوات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مواجهة تهديدات البعثات الدبلوماسية.

الأحزاب اللبنانية: الموقف الفرنسي انقلب من دور الراعي والوسيط إلى دور الوصي والوصاية الوقت- أكدت الاحزاب اللبنانية في منطقة البقاع شرق لبنان أن التصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون قلبت الموقف الفرنسي من دور الراعي والوسيط إلى دور الوصي والوصاية.

الخارجية الهندية تحتج على انتخابات تعتزم باكستان تنظيمها في منطقة داخل كشمير المتنازع عليها الوقت- أعربت الهند، اليوم الثلاثاء، عن احتجاجها على إجراء باكستان انتخابات إقليمية في منطقة داخل إقليم كشمير المتنازع عليه، في منطقة تعرف لدى باكستان باسم غيلغيت بالتسيستان.

السلطات السعودية تزعم تفكيك خلية "تلقت تدريبات في إيران"! الوقت- اعتقلت السلطات السعودية 10 أشخاص، مدعية بذلك تفكيك "خلية إرهابية" تلقت تدريبات في إيران، وفق ما جاء في بيان صدر عن رئاسة أمن الدولة السعودي.

منظمة العفو الدولية: المتظاهرون السلميون في فرنسا تعرضوا "لحملة قمع مشددة" الوقت- قالت منظمة العفو الدولية، إن آلاف المتظاهرين السلميين في فرنسا تعرضوا "لحملة قمع مشددة"، مستنكرة استخدام القانون من طرف السلطات "للمساس بحقوق المواطنين وتكميم أفواههم".

المزاعم الأوروبية حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك واضح للحقوق الدولية الوقت- وصفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي مزاعم الدول الأوروبية حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الايرانية وانتهاك واضح للحقوق الدولية ، مؤكدا ان هذه المزاعم ليس لها أساس قانوني.

توتر بين لندن وبروكسل عشية استئناف المفاوضات التجاريّة الوقت-أكدت بريطانيا امس الإثنين، عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي وإن على حساب أسبوع

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الإمارات والذهاب إلى ما هو أبعد من التطبیع

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟

قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟

إيران.. جميع الطائرات المسيرة للقوات المسلحة محلية الصنع ولا يتم استيراد أي من أجزائها

أذربيجان: استخدمنا طائرات إسرائيلية مسيرة في المواجهات العسكرية في قره باغ

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد

تظاهرات أمام قاعة المناظرة الرئاسية الأميركية في كليفلاند

أذربيجان تعلن عن تدمير منظومة صواريخ "إس-300" تابعة لأرمينيا

مادورو يقترح استخدام العملات الرقمية في التبادل التجاري لمناهضة العقوبات

تقييد الاحتجاجات ضد نتنياهو في فلسطين المحتلة بحجة مكافحة كورونا

مجمع الفقه الإسلامي السوداني يصدر فتوى بعدم شرعية التطبيع

الكويت: ولي العهد نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية الأربعاء كأمير للبلاد

بثينة شعبان: التدخل الروسي كان محوريا لهزيمة الإرهابيين

بايدن يكشف أنه دفع وزوجته 288 ألف دولار ضرائب دخل

مجلس الأمن الدولي يطالب بـ"وقف فوري للمعارك" في ناغورنو كاراباخ

لماذا استقال مصطفى أديب وما هي السيناريوهات التي يواجهها لبنان؟

موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع.. الجزائر تقف بقوة أمام غضب "إسرائيل"؟

الأحزاب اللبنانية: الموقف الفرنسي انقلب من دور الراعي والوسيط إلى دور الوصي والوصاية

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا

اتفاق بين "فتح" و"حماس" على تأليف حكومة وحدة وطنية

لغز شنّ هجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق

إعلام إسرائيلي: هناك فرصة قريبة للإعلان عن التطبيع بين السودان و"إسرائيل"

عباس يطالب الأمم المتحدة بمؤتمر دولي من أجل "عملية سلام حقيقية"

حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا.. هل تفتحان صفحة مشرقة نحو التحرير؟

تحذير إيراني جديد من دخول "البحرية الأميركية" إلى مياه الخليج

"ترامب" يشعل النار مجدداً في أمريكا.. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن انتقال السلطة في الولايات المتحدة؟

صادرات النفط الإيرانية ترتفع بقوة رغم العقوبات الأميركية

بعد خروج فلسطين احتجاجاً...رفض قطري لتسلّم رئاسة الجامعة العربية

عون للأمم المتحدة: نجدد تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية

تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟

أبعاد وأهداف زيارة وزير الخارجية الهندي لطهران.. ما مدى أهمية ميناء "تشابهار" الإيراني بالنسبة للهنود؟

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال

إغراءات أمريكية للسودان لقبول التطبيع.. هل تنجح أمريكا في مساعيها؟

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟

ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

سفير ايران في بغداد: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين(ع)

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه

مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين.. أين تذهب ثروات الشعب السوري؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

أذربيجان: استخدمنا طائرات إسرائيلية مسيرة في المواجهات العسكرية في قره باغ

الأربعاء 12 صفر 1442
 
 
 
 
 
أذربيجان: استخدمنا طائرات إسرائيلية مسيرة في المواجهات العسكرية في قره باغ
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، استخدام بلاده طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع في المواجهات العسكرية مع أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن حاجييف تأكيده اليوم الأربعاء في حوار مع موقع "والا" العبري، أن القوات الأذرية استخدمت طائرات مسيرة إسرائيلية، بما في ذلك "درونات انتحارية" في عملياتها القتالية الأخيرة بقره باغ.

وأشار إلى أن حكومة باكو تثمن التعاون مع إسرائيل لاسيما في مجال الدفاع، مضيفا أن بلاده لا تشعر بخيبة أمل إزاء صمت تل أبيب بشأن آخر التطورات في قره باغ وتتفهم موقفها.

ردا على سؤال عن تقارير أفادت مؤخرا بهبوط طائرات شحن أذرية في قواعد عسكرية إسرائيلية، وما إذا كانت تل أبيب تزود باكو بالسلاح على خلفية التصعيد الجديد في قره باغ، قال حاجييف إنه "لا يعتقد ذلك"، لافتا إلى أن الاتفاقات الدفاعية بين الدولتين ليست سرية.

وتفيد التقارير، بأن حصة إسرائيل في واردات الأسلحة إلى أذربيجان 60%، فيما تزود باكو تل أبيب بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اذربيجان اسرائيل طائرات مسيرة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء