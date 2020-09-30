بايدن يكشف أنه دفع وزوجته 288 ألف دولار ضرائب دخل

الوقت-أصدر جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة ونائب الرئيس السابق إقراراته الضريبية لعام 2019 يوم الثلاثاء، والتي أظهرت أنه وزوجته حصلا على دخل إجمالي معدل قدره 985 ألف دولار العام الماضي ودفعا ضرائب دخل اتحادية بقيمة 288 ألف دولار.

وتوصل تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول البيانات الضريبية للرئيس ترامب إلى أنه دفع 750 دولاراً فقط من ضرائب الدخل الفيدرالية في عامي 2016 و2017.

وأصدر بايدن إقراراته الضريبية الأخيرة قبل ساعات من مواجهته مع ترامب على البث التلفزيوني المباشر لأول مرة في وقت لاحق الثلاثاء.