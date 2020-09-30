تظاهرات أمام قاعة المناظرة الرئاسية الأميركية في كليفلاند

الوقت-حملت مجموعة من المتظاهرين اليوم في محيط مكان انعقاد المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، لافتات كتب عليها "بايدن هاريس" و"عد إلى المنزل تشيتو مان" في إشارة إلى ترامب.

ومنذ اللحظة الأولى للمناظرة بدأ السجال بين المرشحين، وقال ترامب إن "الاحتجاجات العرقية لم تكن سلمية.. والولايات التي يديرها الديمقراطيون شهدت أعمال عنف"، متهماً بايدن بأنه "دمية في يد اليسار الراديكالي".

وهاجم بايدن ترامب قائلاً، "الرئيس جعل الأميركيين أكثر فقراً وضعفاً وانقساماً"، ليرد عليه ترامب "لا رئيس حقق ما تمكنت من تحقيقه خلال 3 سنوات ونصف السنة".

ونظمت مجموعات "حياة السود مهمّة" مسيرة في كليفلاند رافعين شعارات مناهضة للعنصرية، ورددوا هتافات رافضة لسياسات إدارة الرئيس ترامب ولإعادة انتخابه.

واعتقلت شرطة كليفلاند 4 أشخاص خلال تظاهرات المناظرة الرئاسية، وقال مسؤولو الشرطة إنه لم تقع حوادث كبيرة لأن "التظاهرات ظلت سلمية والحضور بقوا في الغالب قانونيين".

ويقول مسؤولو الشرطة إنهم سيطلعون على المزيد بشأن الاعتقالات اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي.