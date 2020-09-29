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  الأربعاء 12 صفر 1442

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مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد تستمر محادثات السلام الأفغانية الأفغانية في الدوحة ، عاصمة قطر ، بين ممثلي الحكومة الأفغانية ووفد طالبان دون إحراز تقدم كبير للتوصل إلى اتفاق ، كما اشتدت الحرب وانعدام الأمن خلال الأسبوع الماضي ، مما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف كلا الجانبين وكذلك من بين المدنيين الأفغان.

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مقالات

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد

الأربعاء 12 صفر 1442
 
 
 
 
 
مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد

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 تسعى باكستان إلى خلق نوع من تقاسم السلطة في أفغانستان والتي تلعب فيها طالبان دوراً كافياً. وفي الواقع ، تحاول باكستان الحفاظ على موقعها كلاعب رئيس في أفغانستان من خلال المرحلة الثانية من محادثات طالبان-كابول ، مع انسحاب الولايات المتحدة ببطء.

الوقت-تستمر محادثات السلام الأفغانية في الدوحة ، عاصمة قطر ، بين ممثلي الحكومة الأفغانية ووفد طالبان دون إحراز تقدم كبير للتوصل إلى اتفاق ، كما اشتدت الحرب وانعدام الأمن خلال الأسبوع الماضي ، ما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف كلا الجانبين وكذلك من بين المدنيين الأفغان. وفي خطوة مهمة ، وصل عبد الله عبد الله ، رئيس المجلس الأعلى للسلام الأفغاني ، إلى إسلام أباد يوم الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لمناقشة عملية السلام الأفغانية مع المسؤولين الباكستانيين. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها عبد الله عبد الله إلى باكستان كرئيس للمجلس الأعلى للسلام منذ عام 2018.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية أن "هذا اللقاء يوفر فرصة لتبادل واسع لوجهات النظر حول عملية السلام الأفغانية وتعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان". وذكر البيان أن "باكستان تدعم بشكل كامل جميع الجهود من أجل السلام والاستقرار والازدهار للشعب الأفغاني. وستعزز زيارة الدكتور عبد الله عبد الله الصداقة والأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين". إن المحادثات الافغانية ما زالت في مراحلها البدائية. وتريد الحكومة الأفغانية إقناع طالبان بقبول وقف دائم لإطلاق النار، وهو مطلب رفضته حركة المتمردة حتى الآن. 

وجهة نظر باكستان بشأن محادثات السلام الأفغانية

لطالما كانت العلاقات العلنية والسرية بين إسلام أباد وطالبان ونفوذ باكستان على طالبان مصدرًا للجدل وعدم ثقة الحكومة الأفغانية مع جارتها الجنوبية. ومع ذلك ، فإن دور عمران خان الجديد في دفع طالبان للتفاوض مع الولايات المتحدة ، ودور إسلام أباد في بدء الحوار بين الأفغان ، يمنح مسؤولي كابول الأمل في المشاركة البناءة مع إسلام أباد لإحلال السلام في أفغانستان.

وبعد مرور أشهر قليلة من انتخاب عمران خان رئيساً لوزراء باكستان في يوليو 2018 ، اشتدت الحرب الكلامية بين البيت الأبيض وإسلام أباد حول المساعدات الأمريكية لباكستان ودورها في الحرب على الإرهاب. لكن في كانون الأول (ديسمبر) ، بعد وقت قصير من زيارة خليل زاد الأولى للمنطقة كمبعوث للولايات المتحدة ، أرسل ترامب رسالة إلى عمران خان يطلب فيها مساعدته في عملية السلام الأفغانية.

باكستان، رافقت خطوة خليل زاد وسط تعجب الجميع. وبالنسبة لباكستان ، كانت نتيجة المحادثات قد التقت فيها مصالح مهمة، وهي: لطالما عارض عمران خان الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان ودعم التوصل الى اتفاق مع طالبان من خلال المفاوضات.

في غضون ذلك ، أدرك الجيش الباكستاني ، الذي يلعب دوراً رئيساً في القضية الأفغانية ، أن ترسيخ موقف طالبان السياسي في أفغانستان من خلال خلق أي توزيع للسلطة من خلال اتفاق السلام، من المرجح أن يتماشى مع رؤية "العمق الاستراتيجي" الباكستاني، أي وجود حكومة متحدة في أفغانستان. ولا شك أن العلاقات بين الحكومة الأفغانية مع حكومة إسلام أباد، متوترة ومضطربة.

ومن ناحية أخرى، استفادت باكستان أيضاً من التعاون في محادثات السلام وتسعى إلى محو تاريخها السابق في علاقاتها مع الإرهاب، وخاصة أن باكستان وُضعت ضمن قائمة هيئة دولية لمراقبة غسيل الأموال خلال العام الماضي. هذه العوامل دفعت باكستان إلى مشاركة طالبان في طاولة المفاوضات.

ومع ذلك ، فإن توقعات باكستان من محادثات السلام لا تتماشى مع قضيتين. الأول هو الانسحاب المبكر للولايات المتحدة، إذ حدد اتفاق الدوحة للسلام بين الولايات المتحدة وطالبان جدولا زمنيا في يوليو 2021 لسحب القوات الأجنبية. وبالنسبة لباكستان ، تذكرنا هذه الفترة بفراغ السلطة الذي أعقب انسحاب قوات الجيش الأحمر السوفيتي من أفغانستان. وحذر عمران خان مؤخرًا في مقال لصحيفة واشنطن بوست من وضع جدول زمني غير واقعي لعملية السلام الأفغانية.

وقال عمران خان "كل أولئك الذين استثمروا في عملية السلام الأفغانية يجب أن يقاوموا مغريات وضع جدول زمني غير واقعي". ويبدو أن ملاحظاته تشير إلى أن المفاوضات بين الأفغان عملية تستغرق وقتًا طويلاً. و الواقع ، على الرغم من أن باكستان تدعم انسحاب القوات الأمريكية ، إلا أنها أيضًا لا تريد أن تشهد وجود إمارة إسلامية مثل أفغانستان في أوائل التسعينيات ، ما يشكل تهديدًا أمنيًا للبلاد.

تسعى باكستان إلى خلق نوع من تقاسم السلطة في أفغانستان والتي تلعب فيها طالبان دورًا كافيًا. وفي الواقع ، تحاول باكستان الحفاظ على موقعها كلاعب رئيس في أفغانستان من خلال المرحلة الثانية من محادثات طالبان-كابول ، مع انسحاب الولايات المتحدة ببطء.

مخاوف وآمال كابول من دور باكستان في المحادثات

أثار تصور باكستان لعملية السلام في أفغانستان مخاوف وآمالاً بالنسبة لكابول التي هي موضوع زيارة عبد الله عبدالله. وتأمل كابول أن تستخدم إسلام أباد نفوذها على طالبان كوسيلة ضغط لتقليل ووقف عملياتهم العسكرية وقبول وقف إطلاق النار بالاستفادة من ظروف التفاوض.

هناك العديد من الأطراف المناهضة للسلام والاتفاق مع طالبان ، ويمكن عزو قسم كبير من التزعزع الأمني خلال الفترة الماضية، الى جهود طالبان لإفشال المحادثات. ومع ذلك ، يبقى السؤال ما إذا كان نهج باكستان تجاه الجماعات المسلحة - وخاصة شبكة حقاني - سيتغير بشكل أساسي أم لا. ويذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في تموز عن الإرهاب، أن شبكة حقاني وطالبان لا يزالان يتمتعان بملاذ آمن في باكستان.

الحقيقة هي أنه طالما أن الجيش هو المهندس الرئيس لسياسة باكستان الخارجية بشأن أفغانستان ، فمن غير الممكن ببساطة التعليق على تغيير مسار تدخلات إسلام أباد المزعزعة للاستقرار في أفغانستان. وما يثير القلق هو أن الجيش الباكستاني عزز بشكل كبير هيمنته على الحكومة المدنية لعمران خان في العامين الماضيين. ويمكن قراءة وصف أسامة بن لادن شهيداً من قبل رئيس الوزراء ، يصب في هذا السياق.

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باكستان افغانستان طالبان شبكة حقاني امريكا محادثات السلام

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