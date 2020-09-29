اللواء سلامي: الثورة الاسلامية استنزفت قدرات الولايات المتحدة

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي أن الثورة الاسلامية استنزفت قدرات الولايات المتحدة، وقبرت احلامها السياسية لتحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد.

وفي كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، استبعد اللواء سلامي أي حرب تخوضها الولايات المتحدة ضد ايران، وقال: إن واشنطن تركز على الجوانب الاقتصادية والحرب النفسية للضغط على الشعب الإيراني، لكنها تتراجع اليوم وهي تشعر بالارهاق والتهالك والعجز امام ايران.

واوضح اللواء سلامي إن تصدي الثورة الاسلامية للسياسات الاميركية حال دون استحواذ واشنطن على العالم، واضاف أن سنوات الحرب المفروضة على ايران كانت بمثابة حرب عالمية لما وفرته الاستخبارات العالمية من دعم لنظام صدام،

واكد اللواء سلامي إن سبب فشل تلك المؤامرات هو الإيمان الراسخ للشعب الايراني والذي عمل الإمام الخميني قدس سره على تعزيزه.