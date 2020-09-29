بارزاني يؤكد دعمه لرئيس الوزراء العراقي

الوقت- أعلن رئيس حكومة منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، انه يدعم خطوات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مواجهة تهديدات البعثات الدبلوماسية.

وقال بارزاني في بيان صدر على هامش اجتماعه مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني في أربيل، ان كردستان العراق ينظر بقلق للتطورات الأمنية في العراق وهجمات المجاميع المسلحة على البعثات الدبلوماسية.

وشدد على أن مهام البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي في العراق مهمة وضرورية لدعم العراق، ولا بد من حماية أمنهم وسلامتهم، لافتا الى ان الاقليم يدعم بالكامل خطوات وإجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمواجهة تلك التهديدات.