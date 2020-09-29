ترامب متباهياً: لدى الولايات المتحدة أفضل نظام اختبار لكورونا في العالم

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ بلاده تخطط لتوزيع 150 مليون جهاز اختبار للكشف عن فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

ترامب أكد في كلمة له حول الاختبارات المتعلقة بكورونا ومواجهة الفيروس، أنّ "أجهزة الفحص الجديدة سريعة ودقيقة للغاية، ونتائجها ستظهر خلال 15 دقيقة فقط".

وأبرز الرئيس الأميركي أنّه تمّ حشد كل الموارد لتحقيق هذه القدرات في الاختبارات للكشف عن الفيروس الذي وصفه بـ"الصيني"، معتبراً أنّه لدى الولايات المتحدة "أفضل نظام اختبار في العالم".

وفيما يتعلق بالاستجابة لفيروس كورونا، شدد ترامب على أنّه "سنمكّن الأميركيين من العودة إلى العمل، ومعدل دخول المستشفيات انخفض إلى 48%، كما سيتمّ توزيع الاختبارات الجديدة على المناطق الفقيرة أيضاً".

أمّا بخصوص اللقاح، فأوضح الرئيس الأميركي أنّه "سيكون لدينا أكثر من 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا متوفرة قبل نهاية العام".

من جهته، دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، حكام الولايات إلى "استخدام الإمدادات الجديدة من الاختبارات ذات النتائج السريعة لإعادة فتح المدارس".

بنس رأى أنّه "على الشعب الأميركي أن يتوقع ارتفاعاً في عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع زيادة الاختبارات".

يذكر أنّ الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 7.15 مليون إصابة و205 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهي الأولى عالمياً من حيث الإصابات والوفيات.