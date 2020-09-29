مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً لبحث الأزمة في إقليم ناغورنو كاراباخ

الوقت-يعقد مجلس الأمن الدوليّ اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة في إقليم ناغورنو كاراباخ، في وقت دعت فيه روسيا والولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وبحث رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ، داعيا إياها لـ "كبح سياسة تركيا العدوانية" في المنطقة.

من جهتها، أعربت ميركل عن قلقها إزاء الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ، مؤكدة على عدم وجود أيّ حلّ سوى الحلّ السلمي للنزاع، ودعت لاستئناف المفاوضات في إطار "مجموعة مينسك" المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

السفير الأرميني في روسيا، قال بدوره إن بلاده لن تتردّد في استخدام صواريخ اسكندر البالستية إذا استخدمت أنقرة طائرات "أف 16".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينيّة، أعلنت مقتل 26 من جنودها خلال المعارك المستمرة في إقليم ناغورنو كاراباخ، لترتفع بذلك حصيلة خسائرها البشرية منذ اندلاع المواجهات مع قوات آذربيجان الأحد الماضي إلى 84 قتيلاً.

وفيما تصاعدت حدّة المعارك أمس، قالت وزارة دفاع آذربيجان إن 6 مدنيين قتلوا، من جرّاء القصف بالصواريخ والمدفعية.

وأعلن إقليم "ناغورنو كراباخ"، الإثنين، استعاد السيطرة على بعض الأراضي التي كان قد خسرها أمس الأحد، كما أعلن عن سقوط 28 مقاتلاً خلال اشتباكات مع قوات الجيش الأذربيجاني، ليرتفع إجمالي القتلى العسكريين إلى 59 قتيلاً.

ومع تجدد الاشتباكات، قالت وزارة الدفاع في ناغورنو كراباخ في بيان، إنه "قتل 27 جندياً في المعارك يوم الاثنين".

وأشارت إلى أن قواتها "صدت هجوم الدبابات الأذربيجانية على القطاع الجنوبي من خط المواجهة"، مضيفة أن قواتها "دمرت عدة وحدات مدفعية للعدو بضربة دقيقة"، وذلك بعد أن استدعت الحكومة الأرمينية أمس عسكريي الاحتياط في إطار الأحكام العرفية المفروضة مع تفاقم النزاع مع اذربيجان.

كما ندد برلمان أرمينيا الإثنين، بما وصفه بأنه "هجوم عسكري شامل" من أذربيجان على "ناغورنو كراباخ"، وقال إن تدخل تركيا، التي تساعد باكو، في الأزمة "يهدد بزعزعة استقرار المنطقة".

وقال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الأحد، "نحن على شفا حرب واسعة النطاق في جنوب القوقاز"، معتبراً أن "النظام السلطوي في أذربيجان أعلن الحرب على الشعب الأرميني والتي سيكون لها تداعيات لا يمكن توقّعها".

النزاع بين أذربيجان وأرمينيا تاريخيّ بأبعاد استراتيجية.. هنا تقرير مفصّل نشره موقع الميادين يتناول فيه تاريخ الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، ويتحدث عن طبيعة المشكلة بين البلدين.