كيف رد ترامب على فضيحة تهربه عن دفع الضرائب لسنوات؟

الوقت-أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه دفع "ملايين الدولارات" كضرائب، وأنه يحق له الحصول على تخفيضات وائتمانات ضريبيّة.

وتأتي تصريحات ترامب، بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحقيقاً يكشف أنّ الرئيس الحالي والمرشح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة، دفع فقط مبلغ 750 دولاراً كضرائب لكل من عام 2016 بالإضافة إلى 2017 وهو عامه الأول في البيت الأبيض.

ترامب قال في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، رداً على تحقيق الصحيفة: "لقد دفعت عدة ملايين من الدولارات كضرائب، لكن كان يحق لي، مثل أيّ شخص آخر، الحصول على تخفيضات وائتمانات ضريبيّة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أيضاً، إذا نظرت إلى الأصول غير العادية التي أمتلكها، والتي لا تعرفها الأخبار الزائفة، فأنا أقل ديوناً للغاية - لديّ دين ضئيل جداً مقارنة بقيمة الأصول".

وبحسب "نيويورك تايمز"، لم يدفع ترامب أي ضرائب دخل على الإطلاق في 10 من الأعوام الـ15 السابقة، لأنه أبلغ السلطات الضريبية أن خسائره تفوق بأشواط مداخيله.