ترامب يخسر في الحرب الناعمة ضد إيران.. فشل التغيير عبر آلة البروباغندا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 11 صفر 1442

إخترنا لكم

تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟

تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟ بالتزامن مع ذكرى "انتفاضة الأقصى"، بيّنت حركة الجهاد الإسلاميّ أنّ انتفاضة الأقصى ستبقى تحمل إلهاماً لكل الأجيال لمواصلة النضال والمقاومة بوجه محاولات الاستئصال والإخضاع

بعد وعود البنتاغون بالحفاظ على تفوّقها العسكريّ.. "إسرائيل" تضغط لتسليم الإمارات مقاتلات أقل تطوراً عقب قناعة الكيان الصهيونيّ بأنه لا مفر من إتمام صفقة بيع مقاتلات اف-35 الأمريكيّة المتطورة لأبوظبي، وأنّه لا سبيل لعرقلتها أو إيقافها، يحاول العدو أن يضغط على الإدارة الأمريكيّة لدفعها إلى بيع مقاتلات اف-35 أقل تطوراً

أبعاد الصراع الاذربيجاني الأرميني.. لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين تركيا وروسيا في منطقة "قارا باغ" الوقت- قال سفير إيران السابق لدى جمهورية أذربيجان: "لقد بلغ صراع في منطقة قارا باغ بُعدًا دوليًا، وإذا دخلت تركيا فيه، فإن روسيا ستدعم أرمينيا أيضًا، مما يعني أن روسيا وتركيا لن تقفا ضد بعضهما البعض".

موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع.. الجزائر تقف بقوة أمام غضب "إسرائيل"؟ الوقت- أعلنت الإمارات في 14 أغسطس والبحرين في 13 سبتمبر وبرعاية الولايات المتحدة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقد تمّ التوقيع علی اتفاق تطبيع العلاقات مع تل أبيب مساء الثلاثاء 25 سبتمبر في البيت الأبيض(بالتزامن مع ذكرى الجريمة الصهيونية المروعة في قتل النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان بقيادة المجرم أرييل شارون).

لماذا استقال مصطفى أديب وما هي السيناريوهات التي يواجهها لبنان؟ إن هدف تيار 14 آذار، کما السعودية والولايات المتحدة، حيث تجلی ذلك بوضوح في کلمة الملك سلمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام قليلة وهجومه الشديد علی حزب الله والدعوة إلى نزع سلاحه، هو الضغط على المقاومة اللبنانية للموافقة على نزع السلاح.

أخبار

الخارجية الهندية تحتج على انتخابات تعتزم باكستان تنظيمها في منطقة داخل كشمير المتنازع عليها

الخارجية الهندية تحتج على انتخابات تعتزم باكستان تنظيمها في منطقة داخل كشمير المتنازع عليها

الوقت- أعربت الهند، اليوم الثلاثاء، عن احتجاجها على إجراء باكستان انتخابات إقليمية في منطقة داخل إقليم كشمير المتنازع عليه، في منطقة تعرف لدى باكستان باسم غيلغيت بالتسيستان.

السلطات السعودية تزعم تفكيك خلية "تلقت تدريبات في إيران"! الوقت- اعتقلت السلطات السعودية 10 أشخاص، مدعية بذلك تفكيك "خلية إرهابية" تلقت تدريبات في إيران، وفق ما جاء في بيان صدر عن رئاسة أمن الدولة السعودي.

منظمة العفو الدولية: المتظاهرون السلميون في فرنسا تعرضوا "لحملة قمع مشددة" الوقت- قالت منظمة العفو الدولية، إن آلاف المتظاهرين السلميين في فرنسا تعرضوا "لحملة قمع مشددة"، مستنكرة استخدام القانون من طرف السلطات "للمساس بحقوق المواطنين وتكميم أفواههم".

المزاعم الأوروبية حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك واضح للحقوق الدولية الوقت- وصفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي مزاعم الدول الأوروبية حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الايرانية وانتهاك واضح للحقوق الدولية ، مؤكدا ان هذه المزاعم ليس لها أساس قانوني.

توتر بين لندن وبروكسل عشية استئناف المفاوضات التجاريّة الوقت-أكدت بريطانيا امس الإثنين، عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي وإن على حساب أسبوع

ترامب متباهياً: لدى الولايات المتحدة أفضل نظام اختبار لكورونا في العالم

مطالبة دولية بـ"صدقية" تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا الوقت-طلبت روسيا والصين الإسراع في معالجة الممارسات الخاطئة داخل منظمة حظر الأسلحة ا

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً لبحث الأزمة في إقليم ناغورنو كاراباخ الوقت-يعقد مجلس الأمن الدوليّ اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة في إقليم ناغورنو كاراباخ، في وقت دعت

كيف رد ترامب على فضيحة تهربه عن دفع الضرائب لسنوات؟ الوقت-أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه دفع "ملايين الدولارات" كضرائب

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز المليون حالة الوقت-ظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 32.88 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم،

سينمائيون فلسطينون يرفضون التطبيع السينمائي مع "إسرائيل" الوقت-دعا سينمائيون فلسطينيون زملاءهم في الإمارات والعالم العربي والسينمائي، إلى رفض التعاون ونبذ

اللواء سلامي: أفكار قائد الثورة الإسلامية أفشلت مخططات الأعداء الوقت- اكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، ان أفكار قائد الثورة الإسلامية أفشلت مخططات الأعداء ومنعت العدو من متابعة أهدافه السياسية في العالم الإسلامي.

ظريف مخاطباً المسؤولين الأمريكيين: أنتم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا إركاع الشعوب الوقت- خاطب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، المسؤولين الأمريكين بالقول، أنتم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا اركاع الشعوب.

محكمة مصرية تصدر قراراً بالامتناع عن إسقاط قيد أسامة مرسي العياط الوقت- قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، "بإلغاء قرار نقابة المحامين المدعى عليها بالامتناع عن إسقاط قيد أسامة مرسي العياط".

مجموعات من المستوطنين تواصل اقتحام الأقصى لاقامة طقوس يهودية الوقت- واصلت مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، رغم الإغلاق الشامل الذي تعانيه مدينة القدس بسبب الأعياد اليهودية.

مستشار الأمن القومي العراقي يلتقي السفير الأميركي ويبحثان التعاون المشترك الوقت- بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر تعزيز التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن، فيما أكد السفير الأميركي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية.

مجتهد: وزارة التجارة السعودية تجبر المستثمرين على تصفية أعمالهم في تركيا الوقت- قال المغرد السعودي الشهير"مجتهد"، إن وزارة التجارة السعودية تجبر المستثمرين على تصفية أعمالهم في تركيا وإعادة أموالهم إلى المملكة.

وزير الخارجية الايراني: آية الله السيستاني صمام الأمن للمنطقة الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المرجع الكبير سماحة آية الله السيستاني هو الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة.

قاض أميركي يعلّق قرار ترامب بحظر تطبيق "تيك توك" الوقت-أوقف قاض أميركي قراراً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحظر تنزيل

"سبوتنيك": العشائر العربية تطرد مسلّحي "قسد" من بلدات وقرى بريف الرقة الوقت-طرد أبناء العشائر العربية بريف محافظة الحسكة، عناصر تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأميركي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اللواء سلامي: أفكار قائد الثورة الإسلامية أفشلت مخططات الأعداء

كيف رد ترامب على فضيحة تهربه عن دفع الضرائب لسنوات؟

منظمة العفو الدولية: المتظاهرون السلميون في فرنسا تعرضوا "لحملة قمع مشددة"

تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟

لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟

محكمة مصرية تصدر قراراً بالامتناع عن إسقاط قيد أسامة مرسي العياط

ترامب متباهياً: لدى الولايات المتحدة أفضل نظام اختبار لكورونا في العالم

سينمائيون فلسطينون يرفضون التطبيع السينمائي مع "إسرائيل"

ترامب يخسر في الحرب الناعمة ضد إيران.. فشل التغيير عبر آلة البروباغندا

هلع إسرائيليّ من صفقة الأسلحة مع الإمارات.. والبنتاغون يتعهّد بالحفاظ على التفوق العسكريّ لتل أبيب

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً لبحث الأزمة في إقليم ناغورنو كاراباخ

السلطات السعودية تزعم تفكيك خلية "تلقت تدريبات في إيران"!

ظريف مخاطباً المسؤولين الأمريكيين: أنتم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا إركاع الشعوب

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز المليون حالة

توتر بين لندن وبروكسل عشية استئناف المفاوضات التجاريّة

"واشنطن بوست": نتنياهو يصطحب غسيله الوسخ إلى واشنطن

"ترامب" يشعل النار مجدداً في أمريكا.. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن انتقال السلطة في الولايات المتحدة؟

الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة.. هل ستَفشل الأخيرة سياسيّاً بسبب "اتفاق الرياض"؟

استكمال صيانة الخزانات في مصفاة بانياس على البحر المتوسط

"الإسكوا": 442 مليار دولار حجم الخسائر الاقتصادية خلال الحرب في سوريا

طبول الحرب تُقرع في ادلب

لماذا استقال مصطفى أديب وما هي السيناريوهات التي يواجهها لبنان؟

عقوبات أميركية جديدة تستهدف قضاة وسجوناً في إيران

القمة الأردنية في ظل فجوة العلاقة بين عمان وواشنطن

الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا

"سبوتنيك": العشائر العربية تطرد مسلّحي "قسد" من بلدات وقرى بريف الرقة

حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تطلق 11 رصاصة على صبي متوحد!

باريس: تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد

موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع.. الجزائر تقف بقوة أمام غضب "إسرائيل"؟

للإطاحة بحكم السيسي... شوارع المدن والقرى المصرية تحتجّ في "جمعة الغضب"

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه

إرسال قوات سعودية إلى شمال سوريا.. ما هي الخطة التي يفكّر فيها "ابن سلمان"؟

الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة.. هل ستَفشل الأخيرة سياسيّاً بسبب "اتفاق الرياض"؟

اشتعال حرائق كبيرة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

الخارجية الإيرانية: السياسة الأمريكيّة يسودها قانون الغاب

انخفاض صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي

"يديعوت أحرونوت": الاتفاق مع البحرين يخدم بشكل خاص ترامب وإبن سلمان

الإمارات: ابن زايد سيزور كيان الاحتلال الإسرائيلي قريباً

الدفاع النيابية بالعراق تحذّر من محاولة تركيا لاحتلال مناطق عراقية

كورونا يحبس أنفاس تركيا

الأحزاب اليمنية تدعو إلى تعليق التعامل مع غريفيث

لجنة برلمانية عراقية تكشف عن ايادي خارجية تنفذ الاغتيالات لخلق الفوضى

ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

إغراءات أمريكية للسودان لقبول التطبيع.. هل تنجح أمريكا في مساعيها؟

هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟

أطماع الإمارات في سقطرى اليمنية.. ما الذي يبحث عنه الضباط الإماراتيون والإسرائيليون في الجزيرة؟

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا

شبح التطبيع الثقيل يلقي بظلاله على قمة الجامعة العربية

انتفاضة ثالثة تلوح بالأفق.. والكيان نادمٌ على التطبيع

حساب معتقلي الرأي السعودي يكشف موعد محاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة دعم المقاومة

روحاني: أولوية إيران هي تنمية وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة

مخاوف جديدة تهدد الاقتصاد التركي

عضو مجلس النواب الأفغاني في حديث لـ "الوقت": لطالما دعم الشعب الأفغاني ابطال المقاومة في لبنان وفلسطين

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

أبعاد وأهداف زيارة وزير الخارجية الهندي لطهران.. ما مدى أهمية ميناء "تشابهار" الإيراني بالنسبة للهنود؟

الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟

رسالة مفتوحة من کريمة الإمام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الإسلامية حول تداعيات تطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

ترامب يخسر في الحرب الناعمة ضد إيران.. فشل التغيير عبر آلة البروباغندا

الثلاثاء 11 صفر 1442
 
 
 
 
 
ترامب يخسر في الحرب الناعمة ضد إيران.. فشل التغيير عبر آلة البروباغندا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- انتقدت مجموعة من المشرعين الأمريكيين في مجلس الشيوخ الامريكي تحرك إدارة دونالد ترامب لإجراء تغييرات هيكلية على وسائل الإعلام الخارجية لهذه الدولة ، قائلين ان هذه الاجراءات من شأنها ان تقوض خطط السياسة الخارجية الأمريكية في بيلاروسيا والصين وإيران.

حيث أقرت إدارة دونالد ترامب مؤخرًا بفشل وسائل الإعلام التابعة للوكالة الامريكية للاعلام العالمي، وهي الذراع الدعائية الرئيسية لوسائل الإعلام الحكومية الأمريكية ، والتي بدأت باحداث تغييرات كبيرة في المنظمة ووسائل الإعلام التابعة لها.

الوكالة الامريكية للاعلام العالمي ، والتي كانت تُسمى حتى قبل عامين بمجلس شراكة البث (بي بي سي) ، تصف نفسها بأنها وكالة حكومية مستقلة لكنها تتلقى تمويلها المباشر من الحكومة الأمريكية ويشرف على عملياتها الكونجرس الأمريكي بشكل مباشر ، وثمة هناك العديد من وسائل الإعلام الأخرى التي تعمل تحت رعاية آلة الدعاية هذه ومنها: "صوت امريكا" و"راديو اوروبا الحر/ اذاعة الراديو الحرة" ، "راديو الغد" ، "اذاعة راديو آسيا الحرة" ، وقناة الحرة وغيرها من الاذاعات والقنوات التلفزيونية.

وفي وقت سابق في مذكرة حديثة لصحيفة نيويورك بوست ، أعرب برايان هوك ، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران ، عن قلقه البالغ من أن اذاعة "صوت أمريكا" (VOA) قد فشلت في تحقيق أهدافها الدعائية المناهضة لإيران.

كما كتب برايان هوك في تلك المذكرة التي أصدرها في شهر حزيران (يونيو) من السنة الحالية: " ان اذاعة صوت أمريكا تأسست في عام 1942 لنقل السياسة الأمريكية إلى الجمهور العالمي ، حيث تلقى القسم الفارسي الممول من الكونغرس الامريكي أكثر من 17 مليون دولار كتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين العام الماضي ، لكن اذاعة صوت أمريكا فشلت في تقديم الولايات المتحدة الامريكية إلى إيران كمحتوى قائم على الحقائق وموثوق به وذي مصداقية."

عيّن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "مايكل بيك" في منصب الرئيس التنفيذي لهذه المنظمة قبل بضعة أشهر ، لكن المشرعين الأمريكيين الآن يقولون إنه قوض قدرة اذاعة صوت أمريكا ووسائل الإعلام التي تركز على الدول الاجنبية الأخرى على نشر الأخبار لجذب المحتجين والمعارضين.

حيث كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن السيد بيك قد أقال العشرات من كبار أعضاء منظمة الاعلام العالمية منذ أن وافق عليه مجلس الشيوخ لرئاسة منظمة الإعلام العالمية ، وقام بطرد الرؤساء التنفيذيين لوسائل الإعلام الرئيسية للمنظمة ، وأحدث خللاً في عملية رقابة الكونغرس على هذه المنظمة.

وقال "إليوت إنجل" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي في مقابلة مع هذه الصحيفة "لقد سخر من منظمة لطالما حظيت بدعم من أحزاب متعددة ، يجب ان يتنحى عن منصبه واذا لم يستقيل فعلى رئيس الجمهورية اقالته ".

وقال المشرع من الحزب الجمهوري "مايكل ماك كاول" ممثل ولاية تكساس في مجلس الشيوخ الامريكي: "لقد قوضت الاجراءات الإدارية الأخيرة في هذه المنظمة بالضبط ما نريد تحقيقه ، وأضعفت الأهداف ذاتها التي تحدثت عنها مع بومبيو".

وفي بيان صدر قبل أيام قليلة ، قال بيك: "واجهت الوكالة الأمريكية للاعلام العالمي عجزًا إداريًا على مدار العقد الماضي ، ما عرّض ديناميكية ومصداقية هذه المنظمة وأمن بلدنا للخطر ، وعلى الرغم من أنني استلمت على هذا الخراب ، إلا أنني ملتزم بإعادة بنائه حتى تصبح منظمة الإعلام العالمية مرة أخرى منظمة تخدم الشعب الأمريكي".

وفي مقابلة مع اذاعة صوت امريكا VOA قبل بضعة أشهر ، انتقد دونالد ترامب وسائل الإعلام هذه ، قائلاً: "ان صوت أمريكا تتحدث غالبًا بلغة المعارضة الأمريكية".

وتصف المنظمة الامريكية للإعلام العالمي مهمتها بأنها "تتماشى مع الأهداف الأوسع وبعيدة المدى للسياسة الخارجية الأمريكية" تحت عنوان "إعلام وإشراك وربط الناس في جميع أنحاء العالم لدعم الحرية والديمقراطية" ، وكتبت أن المهمة ضرورية لمصلحة أمريكا الوطنية.

ذكرت منظمة الإعلام العالمي ، في جزء من تقرير أدائها للسنة المالية عام 2020 (تم تقديم هذه الوثيقة في شهر فبراير عام 2020) ، أن المنظمة أطلقت شبكة تسمى "VOA 365" بهدف شن حرب دعائية ضد إيران.

حيث تنص هذه الوثيقة على ما يلي: "إطلاق VOA 365 بالتعاون مع RFE / RL ، والتي ستكون شبكة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، وتم إنشاء هذه الشبكة وفقًا لرؤية منظمة الإعلام العالمية لتصبح الشبكة الإذاعية الأولى في إيران."

وفي جزء آخر من نفس الوثيقة جاء فيه: "ان يبث القسم الفارسي من إذاعة صوت أمريكا أحداثاً مهمة للإيرانيين بصورة مباشرة لكن من منظور الولايات المتحدة الأمريكية".

وكمثال آخر على التركيز المناهض لإيران في منظمة الإعلام العالمية ، قال الرئيس التنفيذي لهذه المنظمة في 5 مارس من هذا العام أثناء إطلاق VOA 365: "يسعدني إطلاق هذه الشبكة لمثل هذه المنطقة الصعبة والمليئة بالتحديات ، وقد تم انشاء VOA 365 لتصبح منصة اعلام ومرشح أخبار رائد للغات الفارسية حول العالم."

ولكن ما مقدار التمويل الذي تتلقاه USAGM للنهوض بأهداف الحوكمة هذه ، والتي تعتبر مناهضة إيران جزءًا مهمًا منها؟ ففي أحدث وثيقة حول ميزانية USAGM ، طلبت المنظمة مبلغ 637.3 مليون دولار للسنة المالية 2021 لتعزيز مهامها الموكلة اليها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أيران امريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء