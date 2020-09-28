ظريف مخاطباً المسؤولين الأمريكيين: أنتم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا إركاع الشعوب

الوقت- خاطب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، المسؤولين الأمريكين بالقول، أنتم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا اركاع الشعوب.

واعتبر ظريف في كلمة خلال مراسم احياء ذكرى شهداء وزارة الخارجية ان ما منح البلاد القوة والاقتدار، ومنح شعبنا العزة والكرامة في هذه الظروف الدولية العصيبة هو ثقافة عاشوراء وثقافة الشهادة والتضحية والايثار.

واضاف، ان بعض دول المنطقة منحت صدام 75 مليار دولار من المساعدات لقتل الشعب الايراني واخضاع الجمهورية الاسلامية لكن هذا الشعب لم يسمح بذلك.

ونوه ظريف الى انواع المساعدات التي قدمها الغرب لنظام صدام من اسلحة متطورة وطائرات حديثة ودبابات واسلحة كيميائية من شركات المانية وهولندية استخدمها صدام في ضرب المدن الايرانية الآمنة.

واشار وزير الخارجية الايراني الى ان الشعب الايراني وشعوب المنطقة لم تنس هذه الجرائم التي دونت في تاريخ المنطقة، فهل تدَعون بعد كل هذا الدفاع عن حقوق الانسان وتزعمون انكم تريدون مساعدة الشعوب كالشعب اللبناني ، ان الحديث عن المدنية والحضارة لايلقي بكم.

وخاطب ظريف الغربيين وحكام المنطقة بالقول: لقد شاركنم جميعا بتزويد صدام بالسلاح ، ولكن الذي حصل هو ان صدام واعوانه باتوا في مزبلة التاريخ ، انكم تزعمون محاربة تنظيم داعش الارهابي لكنكم قتلتم العدو الأول لداعش بابشع صورة ، أنكم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا اركاع الشعوب.