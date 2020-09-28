مجموعات من المستوطنين تواصل اقتحام الأقصى لاقامة طقوس يهودية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 10 صفر 1442

إخترنا لكم

موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع.. الجزائر تقف بقوة أمام غضب "إسرائيل"؟

موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع.. الجزائر تقف بقوة أمام غضب "إسرائيل"؟ الوقت- أعلنت الإمارات في 14 أغسطس والبحرين في 13 سبتمبر وبرعاية الولايات المتحدة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقد تمّ التوقيع علی اتفاق تطبيع العلاقات مع تل أبيب مساء الثلاثاء 25 سبتمبر في البيت الأبيض(بالتزامن مع ذكرى الجريمة الصهيونية المروعة في قتل النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان بقيادة المجرم أرييل شارون).

لماذا استقال مصطفى أديب وما هي السيناريوهات التي يواجهها لبنان؟ إن هدف تيار 14 آذار، کما السعودية والولايات المتحدة، حيث تجلی ذلك بوضوح في کلمة الملك سلمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام قليلة وهجومه الشديد علی حزب الله والدعوة إلى نزع سلاحه، هو الضغط على المقاومة اللبنانية للموافقة على نزع السلاح.

لغز شنّ هجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق اقترح مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق وزعيم تحالف سائرون في مجلس النواب العراقي في 26 أيلول / سبتمبر 2020 تشكيل لجنة ثلاثية ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الاعتداءات التي طالت مقار ودوائر البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق.

"ترامب" يشعل النار مجدداً في أمريكا.. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن انتقال السلطة في الولايات المتحدة؟ الوقت- أثارت تصريحات "ترامب" الأخيرة حول التسليم السلمي للسلطة إلى "جو بايدن" في حال فوزه، ردود فعل داخل الولايات المتحدة، حيث تحدث البعض عن احتمال انجرار البلاد إلى حرب أهلية، ووصفها أيضاً منافس "ترامب" بأنها سخيفة وغير معقولة.

مصطفى الكاظمي وهمسات تأسيس حزب جديد .. الأهداف والدوافع منذ نيسان / أبريل 2020 ، كان اسم مصطفى الكاظمي بلا شك في طليعة الشخصيات والقادة السياسيين في الساحة السياسية العراقية

أخبار

ظريف مخاطباً المسؤولين الأمريكيين: أنتم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا إركاع الشعوب

ظريف مخاطباً المسؤولين الأمريكيين: أنتم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا إركاع الشعوب

الوقت- خاطب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، المسؤولين الأمريكين بالقول، أنتم جبناء ومتوحشون لكنكم لن تستطيعوا اركاع الشعوب.

محكمة مصرية تصدر قراراً بالامتناع عن إسقاط قيد أسامة مرسي العياط الوقت- قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، "بإلغاء قرار نقابة المحامين المدعى عليها بالامتناع عن إسقاط قيد أسامة مرسي العياط".

مجموعات من المستوطنين تواصل اقتحام الأقصى لاقامة طقوس يهودية الوقت- واصلت مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، رغم الإغلاق الشامل الذي تعانيه مدينة القدس بسبب الأعياد اليهودية.

مستشار الأمن القومي العراقي يلتقي السفير الأميركي ويبحثان التعاون المشترك الوقت- بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر تعزيز التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن، فيما أكد السفير الأميركي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية.

مجتهد: وزارة التجارة السعودية تجبر المستثمرين على تصفية أعمالهم في تركيا الوقت- قال المغرد السعودي الشهير"مجتهد"، إن وزارة التجارة السعودية تجبر المستثمرين على تصفية أعمالهم في تركيا وإعادة أموالهم إلى المملكة.

وزير الخارجية الايراني: آية الله السيستاني صمام الأمن للمنطقة الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المرجع الكبير سماحة آية الله السيستاني هو الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة.

قاض أميركي يعلّق قرار ترامب بحظر تطبيق "تيك توك" الوقت-أوقف قاض أميركي قراراً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحظر تنزيل

"سبوتنيك": العشائر العربية تطرد مسلّحي "قسد" من بلدات وقرى بريف الرقة الوقت-طرد أبناء العشائر العربية بريف محافظة الحسكة، عناصر تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأميركي

قرار إغلاق السفارة الأميركية في بغداد محسوم الوقت-أفادت مصادر دبلوماسية بأن الجانب الأميركي أبلغ حلفاءه

الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تقترب من المليون عالمياً الوقت-تقترب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من عتبة المليون حول العالم بعد 9 أشهر على بدء تفشيه

ماكرون: العقوبات الأميركية وتّرت الأجواء في لبنان.. والمبادرة لم تسحب الوقت-أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "المبادرة الفرنسية حول لبنان لم تسحب عن الطاولة"،

ترامب يطالب بإجراء "اختبار منشطات" لمنافسه بايدن.. ما السبب؟ الوقت-طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، بـ"إجراء اختبار منشطات" لمنافسه

بوتين يعرب عن قلقه جراء التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.. وإيران تعلّق الوقت-أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن بالغ قلقه بعد التصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: لن نتوقف مطلقاً عن إنتاج القوة الوقت- قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الاحد، لن نتوقف مطلقاً عن إنتاج القوة وسنحصل على تقنيات وصيغ تطوير العلوم والتكنولوجيا للدفاع عن المصالح الحيوية والقيم لبلادنا.

الحرس الثوري يزيح الستار عن جيل جديد من صواريخ "ذوالفقار" الوقت- ازاحت القوة الجوفضائية للحرس الثوري اليوم الاحد عن جيل جديد من صواريخ "ذوالفقار" اطلق عليه تسمية صاروخ "بصيرة ذوالفقار".

الخارجية الروسية تدعو أذربيجان وارمينيا لوقف اطلاق النار الوقت- دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاحد أذربيجان وارمينيا إلى وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ على الفور.

الشرطة الأمريكية تواصل تعسفها... إطلاق نار على "شاب مشرد" الوقت- أظهر مقطع فيديو إطلاق شرطة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، النار على رجل بعد جدال دار بينه وبين ضابطين بسبب سيره على الأقدام، ومنعوه من التحرك في المنطقة.

استنكاراً للتطبيع .. الشعوب العربية تلبي النداء في "جمعة الغضب" الوقت- تظاهرت الشعوب العربية ضد التطبيع الخليجي مع الاحتلال الصهيوني وسط استمرار اعلاميون مرتزقة التطبيل للمطبعين من أجل تحسين صورتهم المشوهة.

العميد حاجي زادة: ايران اليوم باتت مكتفية ذاتيا في مجال التقنيات الدفاعية الوقت- اعتبر قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد " اميرعلي حاجي زادة" ان الانجازات المحققة في مجال الجوفضاء هي نتيجة حقبة الدفاع المقدس وقال : ان ايران اليوم باتت مكتفية ذاتيا في مجال التقنيات الدفاعية وخاصة في مجال الجوفضاء فهي تقاس على المستوى العالمي.

قوى العدوان تقصف الحديدة مجدداً.. استشهاد طفلة وامرأة وجرح 3 أخريات الوقت- استشهدت طفلة وامرأة وأصيبت 3 نساء يمنيات، اليوم الاحد، في قصف لقوى العدوان السعودي - الإماراتي على الحديدة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الشرطة الأمريكية تواصل تعسفها... إطلاق نار على "شاب مشرد"

الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تقترب من المليون عالمياً

سكة حديد تركيا-الموصل .. حلم أردوغان الجديد في العراق

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: لن نتوقف مطلقاً عن إنتاج القوة

لماذا استقال مصطفى أديب وما هي السيناريوهات التي يواجهها لبنان؟

محكمة مصرية تصدر قراراً بالامتناع عن إسقاط قيد أسامة مرسي العياط

قرار إغلاق السفارة الأميركية في بغداد محسوم

ماكرون: العقوبات الأميركية وتّرت الأجواء في لبنان.. والمبادرة لم تسحب

"ترامب" يشعل النار مجدداً في أمريكا.. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن انتقال السلطة في الولايات المتحدة؟

مجتهد: وزارة التجارة السعودية تجبر المستثمرين على تصفية أعمالهم في تركيا

قاض أميركي يعلّق قرار ترامب بحظر تطبيق "تيك توك"

كيف يدفع ترامب أمريكا نحو هاوية الحرب الأهلية؟

الحرس الثوري يزيح الستار عن جيل جديد من صواريخ "ذوالفقار"

هلع إسرائيليّ من صفقة الأسلحة مع الإمارات.. والبنتاغون يتعهّد بالحفاظ على التفوق العسكريّ لتل أبيب

موقف جزائري شجاع وسط عاصفة التطبيع.. الجزائر تقف بقوة أمام غضب "إسرائيل"؟

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة.. هل ستَفشل الأخيرة سياسيّاً بسبب "اتفاق الرياض"؟

البحرية الإيرانية تنشر صوراً لاعتراض حاملة طائرات أميركية من قبل مسيرات "وطنية الصنع"

"واشنطن بوست": نتنياهو يصطحب غسيله الوسخ إلى واشنطن

حماس وفتح تكتبان تاريخا جديدا في تركيا.. هل تفتحان صفحة مشرقة نحو التحرير؟

الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار

توني بلير المخادع ومهندس التطبيع الخفي

الصين: إعلان أميركا إعادة فرض الحظر على إيران "باطل وغير شرعي"

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف

حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تطلق 11 رصاصة على صبي متوحد!

القمة الأردنية في ظل فجوة العلاقة بين عمان وواشنطن

خطة الانتخابات العامة الفلسطينية، هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة

استشهاد أحد قياديي الحشد الشعبي في مواجهات مع فلول داعش

أبعاد وأهداف زيارة وزير الخارجية الهندي لطهران.. ما مدى أهمية ميناء "تشابهار" الإيراني بالنسبة للهنود؟

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه

البنتاغون: نعمل على خفض مستويات قواتنا في العراق

نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق

إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين.. أين تذهب ثروات الشعب السوري؟

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

إرسال قوات سعودية إلى شمال سوريا.. ما هي الخطة التي يفكّر فيها "ابن سلمان"؟

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

أهداف زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة

محلل امريكي: العلاقات الاماراتية الاسرائيلية لن تدوم، كما توقع المرشد الخامنئي

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مجموعات من المستوطنين تواصل اقتحام الأقصى لاقامة طقوس يهودية

الإثنين 10 صفر 1442
 
 
 
 
 
مجموعات من المستوطنين تواصل اقتحام الأقصى لاقامة طقوس يهودية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- واصلت مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، رغم الإغلاق الشامل الذي تعانيه مدينة القدس بسبب الأعياد اليهودية.

وأفادت مصادر محلية، أنه وفي ظل إغلاق مدينة القدس، ومنع الأهالي من خارج البلدة القديمة الوصول للأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد وأدوا طقوسًا تلمودية علنية داخله، مرتدين ملابس خاصة.

وأمّنت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، ووفرت لهم الحماية منذ دخولهم باحات الأقصى من باب المغاربة حتى مغادرته من باب السلسلة.

وفرضت قوات الاحتلال حظر تجوال على مدينة القدس المحتلة، وشنت حملة مخالفات بالمئات بحق المقدسيين، لكل من يتحرك بسيارته وبالتحديد على حواجز القدس الرئيسية.

وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقًا شاملاً بدأ منذ عدة أيام ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا.

وأغلقت قوات الاحتلال منذ أمس مداخل بلدة العيساوية وحي الثوري في مدينة القدس بالمكعبات الإسمنتية بدعوى الاحتفال بما يسمى عيد الغفران اليهودي.

كما شهد مدخل باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى وجودًا مكثفا لقوات الاحتلال التي عمدت إلى التدقيق في هويات المصلين، وأعاقت دخولهم إلى المسجد الأقصى.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

ونشرت ما تسمى "جماعات الهيكل" دعوات لحث جميع المتطرفين على اقتحام الأقصى بشتى الوسائل الممكنة خلال الأعياد اليهودية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الاحتلال القدس اقتحام مسجد الاقصى

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء