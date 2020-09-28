مستشار الأمن القومي العراقي يلتقي السفير الأميركي ويبحثان التعاون المشترك

الوقت- بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر تعزيز التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن، فيما أكد السفير الأميركي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي اليوم الاثنين، أن " مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن.

واشار الأعرجي للسفير الأميركي انه يجب ان تشهد المرحلة الحالية مزيداً من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار.

من جانبه أكد السفير الأميركي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة.