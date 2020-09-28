قاض أميركي يعلّق قرار ترامب بحظر تطبيق "تيك توك"

الوقت-أوقف قاض أميركي قراراً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحظر تنزيل تطبيق "تيك توك"، قبل ساعات من دخول القرار حيّز التنفيذ.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أنّ الحكومة ستمتثل للأمر القضائي وقد اتخذت خطوات فوريةً للقيام بذلك.

كما ورحّب الفرع الأميركي لـ"تيك توك" بالقرار القضائي، مؤكداً أنه سيواصل الحوار مع الحكومة الأميركية من أجل التوصّل إلى اتفاق.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أرجأت، في 20 أيلول/سبتمبر، الحظر المفروض على تنزيل التطبيق الصيني في الولايات المتحدة حتى 27 من ذات الشهر، بعد أن كان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 21 الشهر.

ويأتي ذلك، عقب اتفاق مبدئي يتيح لشركتي "وولمارت" و"أوراكل"، إبرام شراكة تقنية في الولايات المتحدة مع "تيك توك".

ووافق الرئيس الأميركي حينها، على عمل تطبيق "تيك توك" في بلاده بعد أن أبرمت شركة "أوراكل" صفقة شراء التطبيق، مؤكداً أن "التطبيق سيكون آمناً تماماً ولن يكون له أي علاقة بالصين"، وفق تعبيره.

ووصف ترامب الاتفاق المبدئي بين "تيك توك" وشركتي "أوراكل" و"ولمارت" الأميركيتين "بالرائع"، لافتاً إلى أن الصفقة تقضي بإنشاء شركة جديدة ستحمل اسم "تيك توك غلوبال"، وستتخذ من ولاية تكساس مقراً لها.

يشار إلى أن السلطات الأميركية أعلنت في وقت سابق، أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد اعتباراً من 20 أيلول/سبتمبر.