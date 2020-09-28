ترامب يطالب بإجراء "اختبار منشطات" لمنافسه بايدن.. ما السبب؟

الوقت-طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، بـ"إجراء اختبار منشطات" لمنافسه الديموقراطي جو بايدن، قبل أو بعد مناظرتهما المتلفزة الأولى التي يترقبها الأميركيون الثلاثاء المقبل.

وكتب ترامب على تويتر "سأطالب بشدة إجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء".

وكان ترامب طالب ترامب بإجراء "اختبار منشّطات" قبل مناظرته مع بايدن، مشكّكاً في أن يكون أداء المرشّح الديموقراطي في مناظرة له آنذاك طبيعياً. وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيقبل "بالطبع" بالخضوع إلى فحص مماثل.

بايدن من جهته رفض التعليق على ما قاله ترامب، عندما سأله صحافيون عن موقفه من هذا الطلب. كما أقر المرشح الديمقراطي بأنّ المواجهة المتلفزة مع ترامب "ستكون صعبة".

وقال بايدن "سيكون معظمها هجمات شخصية وأكاذيب، هذا كل ما يعرف القيام به" في إشارة إلى ترامب. وأضاف بايدن "لا يعرف كيف يناقش وقائع".

ويتصدر بايدن استطلاعات الرأي على صعيد البلاد كما في معظم الولايات المتأرجحة التي تبدّل ولاءها بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

لكن ترامب (74 عاماً) يخوض حملته الانتخابية بشراسة إذ يتنقل بين هذه الولايات على متن طائرته الرئاسية "اير فورس وان" في وقت يتّبع بايدن استراتيجية أهدأ.

ونظرا إلى القيود المفروضة جرّاء "كوفيد-19"، جرت معظم فعاليات هذا الموسم الانتخابي عن بعد. ويزيد ذلك من أهمية أول مناظرة من 3 تتواصل كل منها 90 دقيقة، وحيث سيقارن عشرات ملايين الأميركيين بين المرشحين اللذين يتهم كل منهما الآخر بأنه يشكل تهديداً للولايات المتحدة.

ويراهن ترامب على انطلاق المناظرات في 29 أيلول/ سبتمبر لاستعادة المبادرة بوجه بايدن، وستتركزّ الحملات الانتخابية على الولايات المتأرجحة ذات العدد الكبير من مندوبي المجمع الانتخابي.

ويرى ترامب أن ترشيحه أيمي كوني باريت، لتكون قاضية في المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبورغ، وهو أمر سيدفع بالهيئة للميل باتّجاه اليمين لسنوات قادمة، سيوفر دفعة إلى الأمام لحملته للفوز بولاية ثانية.

واتهمه بايدن بالمسارعة الى تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا من أجل "القضاء على كل قانون الرعاية الصحية الأميركي" المعروف باسم "أوباماكير" في أوج أزمة "كوفيد-19".

كما طلب المرشح الديمقراطي من أعضاء مجلس الشيوخ عدم التصويت على تعيين قاض جديد في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية.

مدير المناظرات في جامعة ميشيغان والمؤلف المشارك لكتاب "مناظرة دونالد" آرون كال، قال إنه "عادة تكون أول مناظرة الأصعب بالنسبة للرئيس".

وأضاف كال "عندما تكون رئيساً، تكون نوعاً ما في فقاعة وتاريخياً تجري هذه المناظرة الأولى بشكل أفضل بالنسبة للخصم".

وحدد مذيع "فوكس نيوز" كريس والاس، الذي سيدير المناظرة مواضيع عديدة تتطرق للقضايا السياسية والاجتماعية الأكثر جدلا في البلاد.

وتشمل المواضيع سجلات ترامب وبايدن والمحكمة العليا التي يسعى ترامب لدفعها باتّجاه اليمين على مدى جيل عشية الانتخابات عبر تسمية القاضية أيمي كوني باريت، كبديل للقاضية الراحلة غينسبورغ.

كما تشمل المناظرة أزمة كورونا الصحية وتداعياتها الاقتصادية إضافة إلى ملف العنصرية والعنف في المدن.