القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: لن نتوقف مطلقاً عن إنتاج القوة

الوقت- قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الاحد، لن نتوقف مطلقاً عن إنتاج القوة وسنحصل على تقنيات وصيغ تطوير العلوم والتكنولوجيا للدفاع عن المصالح الحيوية والقيم لبلادنا.

وعلى هامش مراسم افتتاح المعرض الدائم للقدرات الإستراتيجية لقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة، اكد اللواء سلامي، أن هذا المعرض يظهر صعود وظهور قوة جديدة على الساحة الدولية، مضيفاً، ان هذا المعرض هو رمز واضح للثقة بالقدرات الوطنية ويظهر أن القوة الفكرية لشبابنا قادرة على تخطي عقوبات الأعداء.

واضاف، إن التقدم المذهل والجهود التي نشهدها في هذا المعرض قد تحققت بالضبط خلال فترة الحظر؛ يعني أننا تمكنا من خلق فرصة من العقوبات وهذه الفرصة هي هذه التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي نراها على الأقل في مجال القوة الدفاعية.

وتابع، في هذا المعرض نرى أن تطور القوة وتكاملها قد حدث مع مرور الوقت. لن نتوقف أبدا عن إنتاج القوة وسنحصل على تقنيات وصيغ تطوير العلوم والتكنولوجيا للدفاع عن المصالح الحيوية والقيم لبلادنا. نحن فهمنا معادلات الاستقلال وتأكدنا أن العدو لن يرشدنا إلى طريق الازدهار وأن طريق ازدهار مجتمعنا لن يمر عبر أعدائنا.

وأردف قائلا، نستطيع أن تحقيق نمو في جميع مجالات تقدم المجتمع بالاعتماد على قدراتنا الداخلية وتلبية كافة احتياجاتنا في الداخل. في هذا المعرض يمكن رؤية خريطة شاملة لقوتنا الرادعة؛ الإرادة هي نقطة بداة هذا الإنتاج وولادة القوة والحرب هي حرب الإرادات.