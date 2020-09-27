الحرس الثوري يزيح الستار عن جيل جديد من صواريخ "ذوالفقار"

الوقت- ازاحت القوة الجوفضائية للحرس الثوري اليوم الاحد عن جيل جديد من صواريخ "ذوالفقار" اطلق عليه تسمية صاروخ "بصيرة ذوالفقار".

جرى ازاحة الستار عن صاروخ "بصيرة ذوالفقار" لاول مرة خلال مراسم افتتاح المعرض الدائم للقدرات الإستراتيجية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

يذكر انه تم في هذا المعرض، عرض مختلف إنجازات القوة الجوفضائية للحرس الثوري منذ بداية تشكيله، وحتى الآن في مجالات الصواريخ والدفاع الجوي والطائرات المسيرة والعمليات الجوية والفضائية في مساحة واسعة.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة.