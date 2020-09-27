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  الأحد 9 صفر 1442

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العميد حاجي زادة: ايران اليوم باتت مكتفية ذاتيا في مجال التقنيات الدفاعية الوقت- اعتبر قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد " اميرعلي حاجي زادة" ان الانجازات المحققة في مجال الجوفضاء هي نتيجة حقبة الدفاع المقدس وقال : ان ايران اليوم باتت مكتفية ذاتيا في مجال التقنيات الدفاعية وخاصة في مجال الجوفضاء فهي تقاس على المستوى العالمي.

قوى العدوان تقصف الحديدة مجدداً.. استشهاد طفلة وامرأة وجرح 3 أخريات الوقت- استشهدت طفلة وامرأة وأصيبت 3 نساء يمنيات، اليوم الاحد، في قصف لقوى العدوان السعودي - الإماراتي على الحديدة.

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أخبار

الخارجية الروسية تدعو أذربيجان وارمينيا لوقف اطلاق النار

الأحد 9 صفر 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الروسية تدعو أذربيجان وارمينيا لوقف اطلاق النار
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الوقت- دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاحد أذربيجان وارمينيا إلى وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ على الفور.

وأشار بيان لوزارة الخارجية، إلى أن الوضع في منطقة النزاع، قد تدهور بشكل حاد، وتشهد المنطقة قصفا مكثفا من الجانبين، وهناك معطيات عن وقوع خسائر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "ندعو الأطراف المعنية، إلى وقف إطلاق النار فورا، وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وبدأ الصراع بين باكو ويريفان في منطقة قره باغ منذ فبراير 1988 ، عندما أعلنت المنطقة انفصالها عن أذربيجان.

واحتلت أرمينيا منذ عام 1992 وخلال اشتباكات مسلحة، نحو 20% من الأراضي الأذرية التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.

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ارمينيا وزارة الخارجية الروسية قره باغ أذربيجان

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