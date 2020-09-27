الخارجية الروسية تدعو أذربيجان وارمينيا لوقف اطلاق النار

الوقت- دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاحد أذربيجان وارمينيا إلى وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ على الفور.

وأشار بيان لوزارة الخارجية، إلى أن الوضع في منطقة النزاع، قد تدهور بشكل حاد، وتشهد المنطقة قصفا مكثفا من الجانبين، وهناك معطيات عن وقوع خسائر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "ندعو الأطراف المعنية، إلى وقف إطلاق النار فورا، وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وبدأ الصراع بين باكو ويريفان في منطقة قره باغ منذ فبراير 1988 ، عندما أعلنت المنطقة انفصالها عن أذربيجان.

واحتلت أرمينيا منذ عام 1992 وخلال اشتباكات مسلحة، نحو 20% من الأراضي الأذرية التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.