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  الأحد 9 صفر 1442

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أخبار

العميد حاجي زادة: ايران اليوم باتت مكتفية ذاتيا في مجال التقنيات الدفاعية

الأحد 9 صفر 1442
 
 
 
 
 
العميد حاجي زادة: ايران اليوم باتت مكتفية ذاتيا في مجال التقنيات الدفاعية
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الوقت- اعتبر قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد " اميرعلي حاجي زادة" ان الانجازات المحققة في مجال الجوفضاء هي نتيجة حقبة الدفاع المقدس وقال : ان ايران اليوم باتت مكتفية ذاتيا في مجال التقنيات الدفاعية وخاصة في مجال الجوفضاء فهي تقاس على المستوى العالمي.

واضاف العميد حاجي زاده على هامش افتتاح معرض منجزات والقدرات الاستراتيجية لقوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الاسلامي : اليوم وعند الكلام عن مجالات صواريخ ارض –ارض والدفاع الجوي والرادار والطائرات المسيرة والحرب الالكترونية والاقمار فأن مكانتنا تخطت المنطقة ونحن اليوم ضمن افضل 10 دول في العالم في هذا المجال.

واعتبر قائد قوة الجوفضائية للحرس الثوري ان الانجازات المحققة في مجال الجوفضاء هي نتيجة حقبة الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة من جانب نظام صدام على ايران 1980 – 1988) قائلا: تعلمنا في تلك الفترة كيف يجب ان نكتفي ذاتيا لان الضعيف في عالمنا اليوم محكوم بالفناء.

واكد العميد حاجي زاده على ان ايجاد حديقة الجوفضائية الوطنية ومعرض الاقتدار هو لنقل التجارب والتطور الى الاجيال القادمة وقال : اليوم تشاهدون في هذا المعرض صواريخ سكود بي وصواريخ دزفول بتهديف نقطي دقيق وصواريخ ذوالفقار وعماد وخرمشهر.

واضاف قائد قوة الجوفضائية للحرس الثوري: كما يتم عرض طائرات مسيرة ام كيو 1 واركيو 170 و ام كيو4 وغلوبال هوك الامريكية التي تم اسقاطها ونماذج من الطائرات المسيرة الايرانية الصنع.

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حرس الثورة حاجي زادة القوة الجوفضائية ذوالفقار الدفاع المقدس صواريخ دزفول

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